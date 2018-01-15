Эта девушка сломала руку, но дралась еще 10 минут

Звезда UFC Пейдж Ванзант (весовая категория до 57 кг) дралась с Джессикой-Роуз Кларк - и прошла через то, что вытерпит не каждый мужчина.

В самом начале второго раунда Ванзант нанесла удар правой рукой с разворота и попала предплечьем в лоб своей сопернице. Раздался жуткий щелчок: это треснула рука Ванзант.

Несмотря на перелом, Пейдж Ванзант не стала сниматься с боя. В конце того же раунда она попала на прием: Кларк душила ее треугольником и в какой-то момент пыталась сделать еще и болевой на уже сломанную правую руку. Но Пейдж вытерпела и это.

В таких случаях говорят про адреналин, про то, что больно становится уже после боя. Но Пейдж понимала, что рука сломана – и говорила об этом своим секундантам. В третьем раунде она практически не била сильнейшей правой рукой и ограничилась ударами левой и ногами. По мнению двух судей из трех, Ванзант выиграла третий раунд. Но победа в бою ей не досталась: решением судей выиграла Кларк.

Сразу после боя Ванзант была доставлена в госпиталь. Так выглядит ее правая рука:

А так выглядит она сама:

Это уже не первый случай, когда Пейдж Ванзант удивляет публику стойкостью: два года назад в бою с Роуз Намаюнас кровь заливала ей лицо с первого раунда, но Ванзант продолжала драться и проиграла только в пятом раунде, попавшись на удушающий прием. Намаюнас сейчас – чемпионка UFC в весе до 52 кг.

Фото: globallookpress.com