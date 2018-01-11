Эдуард Вартанян: «Третий бой с Абдулвахабовым расставит все на свои места»

Боец ММА Эдуард Вартанян о своем поединке Абдул-Азизом Абдулвахабовым и желании провести реванш.

23 декабря в Москве в ГЦКЗ Россия состоялся турнир АСВ 77. В главном бою вечера сошлись чемпион в лиги в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов и обладатель временного титула Эдуард Вартанян. Бой длился все пять раундов и стал настоящим украшением турнира. После долгих судейских споров раздельным решением судей победителем объявили Абдул-Азиза. Зрительный зал воспринял это решение гулом и свистом – любители смешанных единоборств были не согласны с решением.

Спустя пару недель после боя мы связались с Эдуардом Вартаняном и узнали его мнение о судейском решении и о планах на ближайшее будущее.

– Сейчас, когда эмоции уже утихли, что ты скажешь по поводу решения судей?

– Ничего нового вы от меня не услышите. Я не буду подвергать сомнению квалификацию рефери – это профессионалы высокого класса. Для того, чтобы одержать победу мне надо было выиграть с явным преимуществом и сделать так, чтобы не два, а хотя бы три судьи признали меня в том бою лучшим.

– Будет ли реванш?

– Сразу после боя Абдулвахабов сказал, что даст мне реванш в любое время и в любом месте. Теперь все зависит от руководства лиги ACB – им решать когда и где быть нашему третьему поединку. Я считаю, что наш третий бой все расставит по своим местам

– Как проходила твоя подготовка? Что бы ты изменил в ней сейчас?

– У меня был отличный тренировочный лагерь. Я остался им очень доволен. Что бы я изменил, если бы мог вернуть время назад? Ничего. Я полностью выполнил свою работу и сделал то, что должен был сделать.

– Ты проходил сборы в Москве?

– Да, уже к четырем поединкам я готовлюсь в Москве. Моя команды и тренеры мне помогают в этом.

– Можешь выделить три свои качества, в которых ты сильнее Абдулвахабова?

– Выносливость. Габариты – я крупнее него. И вариативность – мне кажется, что технически я более подкованный и универсальный.

– На прошедшем поединке организаторы выделили специальный армянский сектор для твоих болельщиков, которые всегда горячо поддерживают тебя. Не испытывал ли ты дополнительного давления из-за этого?

– Вы слышали как они меня поддерживают? Мои фанаты гонят меня вперед, не дают мне сделать ни шагу назад! Это безумная поддержка, за которую я им очень благодарен.

– Как ты настраиваешься себя перед боем? О чем думаешь в те секунды, когда выходишь на ринг?

– Я думаю только о том, что из нас двоих победит только тот, кто этого хочет. И я настраиваю себя так, что сильнейшим буду я. Это то, чего у меня не было перед первым боем с Абдул-Азизом. Я выходил как на прогулку в парк, я не выходил сражаться. Во втором поединке настрой у меня был совершенно другой.

– Ты профессиональный спортсмен, но были ли у тебя в карьере случаи, когда во время поединка эмоции брали верх над тобой и ты отходил от своей тактики?

– Бывают иногда отвлекающие моменты. В поединке с Шаблием я попал ему коленом в голову и мог закончить бой досрочно, однако судья неправильно истолковал правила и остановил поединок, вынеся мне замечание. Это меня разозлило и придало мне дополнительный жесткий настрой.

– Боец АСВ в наилегчайшем весе Перт Ян завоевал титул чемпиона твоей организации и подписал контракт с UFC. Ты не думал о том, чтобы перебраться за океан?

– Я хочу драться против сильнейших бойцов и сейчас мне это удается. Не планирую ничего менять. Мне нравится то, как развивается наша лига.

– Ты один из немногих бойцов, у кого есть персональная спонсорская поддержка. Расскажи про свое сотрудничество с Bingo Boom?

– Ребята всячески помогают мне, поддерживают меня морально и материально, помогают мне развиваться как бойцу, за что я им безумно благодарен.

Фото: vk.com/acb_mma