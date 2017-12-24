Проигравший боец «чувствует себя победителем». В ММА снова ругают судей после большого боя

Эдуард Вартанян проиграл Абдул-Азизу Абдулвахабову титульный поединок на турнире АСВ 77 раздельным решением судей. Решение многим не понравилось.

«Щелкунчик»

Смешанные единоборства как вид спорта появились не так давно и еще не успели утонуть в чем-то регламентирующем и запрещающем. У этого есть свои плюсы: до и после боев всегда происходит очень много непредсказуемо интересного. Например, сразу после боя Вячеслава Василевского с Альбертом Дураевым в клетку выбежал совсем юный парень, чтобы поздравить бойца из Грозного. Его вывели силой.

Кресла секундантов могут занять болельщики, причем это происходит перед главным боем турнира, и получается, что тренер Эдуарда Вартаняна по борьбе и тренер по тайскому боксу в последнюю минут вынуждены были кого-то выгонять. Во втором раунде все того же поединка Вартанян – Абдулвахабов кто-то из зрителей дает другом пощечину, и начинается драка. В зале несколько флагов с армянской и чеченской символикой и около семи тысяч человек. В такие моменты понимаешь, что любой конфликт здесь - это как непотушенная сигарета на АЗС.

Еще деталь – на фото Алексей Буторин, он только что проиграл Гамзату Хирамагомедову.

– Вы что-то будете делать с гематомой?

– Да сейчас поеду вскрывать, – говорит Буторин. – Тут же еще такой момент: мы с женой идем 26-го числа в Мариинский театр на «Щелкунчика», так что сами понимаете.

Понимать надо, что Буторин живет в Санкт-Петербурге.

Эдуард Вартанян - Абдул-Азиз Абдулвахабов

Участники главного боя турнира АСВ 77 Абдулвахабов и Вартанян выступают в легкой (до 70,3 кг) весовой категории. Официально они не входят в топ-20 мирового рейтинга, но фактически это очень серьезные легковесы, а АСВ остается организацией, в которой раз от раза друг с другом сводят лучших российских бойцов, не опасаясь за чью-то статистику. Если сказать проще: и Абдулвахабов, и Вартанян, скорее всего, ощутимо уступают Хабибу Нурмагомедову, но могли бы драться на уровне любого из его соперников.

Они уже встречались в марте 2016-го, и тогда выиграл Абдулвахабов, потратив на оформление нокаута меньше трех минут. Сейчас бой длился пять пятиминутных раундов, и никакого нокаута не случилось. Судьи считали очки.

Не так давно руководитель АСВ Майрбек Хасиев считался единственным в мире главой ММА-организации, способным сразу же после боя отменить решение судей, если оно представлялось несправедливым. Надо признать, что в ряде случаев Хасиев оказывался прав и действительно выносил более корректное решение, чем бригада, обслуживающая поединок, или рефери. Но в 2017-м АСВ решила еще более активно вторгаться на международный рынок (турниры в США, Австрии и Великобритании; интервью после боя на английском языке), и такое поведение было бы непонятно для зрителей в США и Европе. С судейскими ошибками в лиге стали бороться иначе: в АСВ бой оценивают пять судей (во всем мире трое), но на турнире 23 декабря и эта мера оказалась недостаточной. После пяти раундов боя Вартанян – Абдулвахабов трое из пяти судей посчитали, что Абдулвахабов выиграл три раунда из пяти, а значит, и выиграл бой. Двое других увидели победителем Вартаняна.

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– Если все пересмотрят второй раз этот бой, то поймут, что Эдуард победил, – говорит тренер Вартаняна Тарас Кияшко. – Ко мне подошел Джон Маккарти (один из самых опытных судей в ММА, работающий на турнирах UFC. – «Матч ТВ») и сказал, что Эд, по его мнению, выиграл 3-2, но решать не ему. Думаю, Эдуард точно взял три раунда: со второго по четвертый. Возможно, даже четыре раунда в этом бою были нашими.

– Что вы говорили Вартаняну перед пятым раундом?

– Тренер по борьбе сказал, что можно побороться, а я – чтобы он продолжал бить в той же манере и был внимательным. Было понятно, что Азиз пойдет ва-банк. Мне нравилось, как Эдуард работал, но хотелось, чтобы он больше добавлял ударов после того, как проваливал соперника. Он бил, но можно было добавлять еще.

Вообще мы хотели побороться в первых двух раундах, но Азиз сам начал переводить в борьбу, и это сыграло нам на руку. Понятно, что чемпиона нужно нокаутировать, чтобы забрать пояс.

https://www.instagram.com/p/BZru7a9ANOS/

– Со следующего года АСВ обещает ввести систему наказаний за нарушение антидопинговых правил. Вас это устраивает?

– Любого парня из «Стрелы» (команда Кияшко, где тренируется Вартанян. – «Матч ТВ») могут проверить в любое время. По другим ребятам – есть вопросы.

В АСВ действительно начали брать допинг-тесты бойцов, и теперь, чтобы сделать интервью, приходится ждать. Сдать допинг-пробы после пяти раундов боя не так просто.

Эдуард Вартанян появится в раздевалке около часа ночи. У него на лице несколько гематом и улыбка, несвойственная проигравшим:

– Мне кажется, я забрал три раунда, но не могу сказать, что меня засудили, потому что я не видел боя. Первый раунд я отдал, и мы об этом думали с самого начала, потому что целью было затянуть его в поздние раунды. Но чтобы мне согласиться с решением, я бы хотел, чтобы мне объяснили, почему я проиграл второй раунд. Мое мнение – я забрал второй, третий и четвертый раунды, но не смог навязать ему пятый, хотя все для этого сделал. Все было очень близко, у меня была похожая ситуация в бою с Александром Шаблием. Тогда я давил и нанес больше урона. Сейчас, судя по моему лицу, мы нанесли урона одинаково.

– В прошлый раз все закончилось нокаутом за три минуты, сейчас очень близкое решение. Сам факт прогресса радует?

– Первый бой я проиграл нокаутом и чувствовал себя хреново, тогда я проиграл из-за собственной ошибки и недооценки соперника. А сейчас я подрался пять раундов и чувствую себя хорошо.

Почему с судейством в ММА столько проблем

Забавляет, что ММА называют самым динамично развивающимся видом спорта, но система подсчета очков в самом динамично развивающемся виде спорта заимствована из боксерской древности и выглядит немного устаревший. Как и в боксе, в ММА оценивается каждый раунд по отдельности: оценкой 10 в случае победы спортсмена, 9 – в случае поражения в раунде, 8 – если раунд проигран разгромно. Но в ММА раунд идет пять минут (в боксе – три минуты), а набор технических действий и ситуаций гораздо шире, чем в боксе.

https://www.instagram.com/p/BdDcNZaBFgI/

В бою Вартанян – Абдулвахабов спорным получился второй раунд. Пересматривая повтор (судьи у ринга имеют картинку хуже, хоть и смотрят бой вживую), можно предположить, что Вартанян его выиграл:

1-я минута. Вартанян бьет лоукик и дважды ногой в корпус, Абдулвахабов отвечает двумя ударами с рук, заставляя Вартаняна отступать. Вартанян снова пробивает ногой по корпусу и хорошо встречает прямыми.

2-я минута. Азиз пробует перевести в партер, но Вартанян контратакует и бьет в конце минуты.

3-я минута. Вартанян проваливается и пропускает хороший удар и лоукик следом, но в начале выглядит активнее.

4-я минута. В середине минуты у Вартаняна проходит очень мощная комбинация с ударом ногой в голову и серией рукам.

5 я минута. Абдулвахабов выглядит точнее и в конце раунда пробует выйти на удушающий.

Проблема в том, что даже здесь много размытого и все это получилось разглядеть, дважды пересмотрев телетрансляцию. Главным вопросом к судьям остается семиминутное совещание после боя, которого быть не должно, очки вписываются в карточки после раунда, и даже если есть черновик, на то, чтобы переписать 10 цифр и сложить их, назвав победителя, не нужно так много времени.

Еще один момент: несмотря на четкую технологию оценки, есть масса сценариев, в которые непроизвольно хочется уложить бой. «Хочешь выиграть уверенно – не доводи до решения судей», или: «в равном бою победу отдают чемпиону»; с другой стороны, Вартанян не был фаворитом в бою, и когда «нефаворит» выступает лучше, чем прогнозируется, это всегда смотрится эффектнее. И это тоже проблема, но это вообще никак не относится к правилам. Это все только эмоции.

Ну а Вартанян, кажется, даже через час после такого боя и такого решения понимает, чем это все должно закончиться.

– Чувствуете себя победителем?

– Да, но я бы хотел третий бой. С Абдул-Азизом мы нормально пообщались на допинг-контроле, пофотографировались, решение не обсуждали, никто не говорил про то, что это беспредел или вопиющий случай. Ничего против третьего боя, думаю, он не имеет. Мне пообещали реванш в Ереване, я только рад буду это сделать.

– Когда?

– В феврале.

– Так быстро?

– Почему нет. Я буду готов.

Фото: vk.com/acb_mma