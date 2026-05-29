Менеджер Бивола: «Для нас трилогия с Бетербиевым — приоритет. Но нужен предметный диалог»

Также менеджер Бивола Вадим Корнилов рассказывает, почему команда пока отказалась от предложения Бенавидеса.

Уже в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге обладатель поясов WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол на турнире RCC Boxing Promotions встретится с обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом.

В преддверии этой встречи корреспондент «Матч ТВ» пообщался с менеджером Бивола Вадимом Корниловым и обсудил возможную трилогию с Артуром Бетербиевым, а также потенциальную встречу с действующим чемпионом WBC американцем Дэвидом Бенавидесом.

В октябре 2024 года Дмитрий в Эр-Рияде встречался с Бетербиевым и решением большинства судей уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол в столице Саудовской Аравии взял реванш, завоевав все титулы в дивизионе. Чуть позднее россиянин отказался от чемпионского пояса по версии WBC.

«На данный момент не было достойных предложений по трилогии? Нет»

— Согласитесь, что даже просто факт проведения боя Бивола в России является знаковым событием?

— И факт проведения боя Димы в нашей стране, и в какой-то степени возвращение крупного бокса с разными поясами, и международное телевидение. Это придает большое значение этому событию. Если не ошибаюсь, долгое время международное телевидение не вело трансляции боксерских событий в России, в этот раз транслировать будет DAZN.

— Не мешает ли настрою на бой осознание того, что Бивол видится прям явным фаворитом?

— Думаю, в любом поединке сейчас Диму будут считать фаворитом, просто в разном соотношении. Но мы понимаем, что в боксе может произойти всякое. Всегда есть риски. Айферт — не самый удобный соперник по росту, антропометрии. Технически, конечно, он уступает, но это всего лишь один из факторов. И это не значит, что он не несет опасность. Над этими моментами Дима вместе с тренерским штабом во главе с Геннадием Юрьевичем Машьяновым и работал. Мы подходим к этому поединку с полной серьезностью, как и к другим.

— Ваша работа как менеджера в том числе заключается и в том, чтобы смотреть за спину сопернику. Так что дальше для Бивола в случае победы?

— Трилогия с Артуром Бетербиевым — это приоритет. Но нужен конструктивный и предметный диалог для этого. К этому мы идем. Нужно учесть все условия и сделать так, чтобы это было максимально выгодно всем.

— То есть устраивающего вас предложения пока не было?

— Предварительные обсуждения были до организации боя с Айфертом. Когда поединок в Екатеринбурге был объявлен, какие-то обсуждения проходили, но я считаю нецелесообразным вести предметные переговоры до окончания субботнего боя.

— Бетербиев в интервью заявил, что Бивол и его команда не сдержали обещание.

— О третьем бое нас лично просил Турки Аль аш-Шейх. Он сказал, если Артур согласится на реванш, то нам в случае успешного проведения второго боя нужно согласиться на трилогию. Когда это изначально озвучивалось, предварительно обсуждались условия, но после второго боя, насколько мы знаем, самому Турки и The Ring трилогия стала неинтересной. Было интереснее, чтобы боксёры провели промежуточные бои и снова встретились. Думаю, в этом есть логика. То, что мы пообещали Турки Аль аш-Шейху, эти слова остаются в силе, но условия должны соответствовать ранее обсуждаемым.

Это вопрос к его команде, но, на мой взгляд, Артур достаточно быстро согласился на реванш. Первый поединок был близким. Понимая его характер и подход, ему хотелось поставить точку. Это его мотивировало. И второе — насколько я знаю, у него был удвоен гонорар по сравнению с первым боем, он был весьма значимым.

Для нас мотивирующие факторы, что Артур дал нам реванш. И мы бы хотели сделать то же самое. Но в то же время финансы и условия должны соответствовать уровню этого боя.

— Повторюсь, на данный момент устраивающих вашу команду предложений не было?

— Нет.

«Есть три причины, почему не согласились на бой с Бенавидесом»

— Насколько вам интересен бой с чемпионом WBC американцем Дэвидом Бенавидесом?

— Нам предлагали бой с Бенавидесом, и были достаточно понятные условия. Предложение было довольно интересным, называлась дата — сентябрь. Но в истории с ним есть три причины, почему мы дальше эти переговоры не ведем. Во-первых, сначала будет обсуждаться трилогия с Артуром. Мы готовы и будем ее обсуждать. Во-вторых, в сентябре нет планов боксировать, это слишком скоро в плане восстановления и подготовки. В-третьих, они хотели бы провести бой в Лас-Вегасе. Но пока нас не интересуют бои такого плана в Лас-Вегасе. Мы можем рассматривать там бой только при определённом судействе и других договоренностях.

— Но Канело в 2022 году Бивол-то победил в Лас-Вегасе, хотя судейские записки все равно вызывали недоумение.

— Вот-вот. Слава Богу, Дима победил Канело. Но зачем сейчас испытывать судьбу? И тогда ситуация была другой, у нас не было выбора. А сейчас он есть.

— Трилогия с Бетербиевым или встреча за звание абсолютного чемпиона с Бенавидесом?

— Безусловно, трилогия с Бетербиевым. Считаю это самым сложным и опасным поединком. Артур остается одним из лучших в этом весе. И этот бой несет риски и для Артура, и для Дмитрия. Все условия должны этому соответствовать. Как и раньше.

Мы же помним, что еще до первого боя в их противостоянии звучали обвинения, что кто-то что-то оттягивает. Но тогда имеющиеся предложения были очень низкими, а в итоге оба боксера получили гонорары в разы больше. Был сумасшедший промоушен для обоих боксёров. А далее последовал реванш. Повторюсь, мы готовы и будем обсуждать трилогию с Артуром, но условия должны устраивать все стороны.

— Как вы отреагируете на слова тренера Бетербиева Марка Рэмси, что вы ждете, когда Артур будет выходить на бой с тросточкой?

— Думаю, этого не случится. Мы видим, что Артур от боя к бою хуже не становится. А на месте тренера, думаю, нужно позаботиться, чтобы боксер был максимально готов к следующему поединку и победил. И в первом, и во втором бою у него была такая же задача, чтобы Артур не оставил никаких вопросов. И уже после проведения двух поединков говорить, что кто-то выжидает, не совсем корректно. Но с уважением к Артуру повторюсь, я правда не считаю, что он становится хуже, как боксер.