«Если трилогии не будет, пусть это останется на совести одного человека на всю жизнь». Интервью Бетербиева перед боем Бивол — Айферт

Артур Бетербиев прямо говорит, что ему не нравится Дмитрий Бивол, а также называет Дэвида Бенавидеса болтуном.

Артур Бетербиев в октябре 2024 года большинством судейских голосов победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025-го уже Бивол взял реванш, завоевав все пояса. И сразу же после второго боя активно начала муссироваться тема трилогии. Однако с февраля прошлого года оба боксёра пока не выходили на ринг.

Но если по будущему Бетербиева пока конкретики нет, то перенесший в начале лета операцию на спине Бивол 30 мая встретится с обязательным претендентом по версии IBF Михаэлем Айфертом на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. На кону стоят пояса IBF и WBA. В WBO отказались санкционировать бой в России, но сохранили титул за Биволом. От пояса WBC Бивол отказался практически сразу после реванша, сейчас этим титулом владеет американец Дэвид Бенавидес.

Как раз в преддверии боя Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта корреспондент «Матч ТВ» пообщался с 41-летним Артуром Бетербиевым (21-1, КО 20).

Из интервью вы узнаете:

о реакции Артура на анонс встречи Бивола и Айферта;

о человеческом отношении к Биволу;

об отношении к Бенавидесу;

реакцию на слова промоутера Эдди Хирна о желании организовать бой Бивола и Бенавидеса;

про вопросы про возраст;

о своей реакции на поражение в реванше с Биволом.

«Защита титула с Бенавидесом была не важна, а тут защищают пояс IBF. Сложно понять эту логику»

— Планируете ли вы смотреть поединок Бивола с Айфертом?

— Если этот бой понадобится мне для работы, то, конечно, посмотрю. А так вы же знаете, что я не особо фанат бокса. Поединки просто так не смотрю.

— Вспомните, какой была ваша реакция, когда официально объявили о поединке между Биволом и Айфертом?

— Он и его команда не сдержали своих слов. Значит, защита титула WBC с Бенавидесом была не важна — от нее они отказались, чтобы провести трилогию. А защита пояса IBF с Айфертом оказалась важнее. Сложно понять эту логику.

— Интересен ли вам этот поединок как зрителю? Бивол считается явным фаворитом, для многих в этом бою все понятно.

— Я не смотрю бои как зритель. Я смотрю бои только с профессиональной точки зрения. Ну, а «понятно» или «непонятно» — мы же говорим про бокс. В любом бою один удар может решить исход в любую сторону.

Если я буду смотреть этот поединок, то буду его сразу же разбирать для себя. Замечать плюсы и минусы. Чем больше я отмечу для себя, тем потом мне будет проще. Хочешь или не хочешь, когда смотришь какие-то бои, то сразу же включается анализ всего происходящего.

— Перед боем с Айфертом все равно активно ведутся разговоры о третьей вашей встрече. Нет ли ощущения, что люди смотрят на предстоящий поединок через призму возможной трилогии Бивол — Бетербиев?

— Честно говоря, я не знаю. Но все, с кем я общался… Все интересуются, конечно, третьим боем. И он их интересует намного больше, чем этот.

«Бивол не сдержал свое слово по отношению ко мне»

— В команде Бивола не раз заявляли, что после боя с Айфертом вернутся к вопросу о трилогии. Может ли Дмитрий выйти на поединок с мыслями, что это этап перед новой встречей с вами?

— Я не знаю, о чём он думает. Мне этот человек не нравится. Он не сдержал своё слово по отношению ко мне. Если мужчина даёт слово — он обязан его сдержать, если, конечно, он настоящий мужчина. Я смотрю только на человеческие действия. Много всего произошло, чтобы я сформировал своё мнение о человеке, о его команде. И я не такой человек, который мимолетно меняет своё мнение. Что есть, то есть.

— Не очень хорошо смотреть за спину соперникам, но как вы отреагируете, если Бивол после боя с Айфертом встретится с кем-то другим, например, с Бенавидесом?

— Он уже может делать, что хочет. Собственно, этим он и занимается. Хуже уже вряд ли можно что-то сделать для его человеческой репутации.

— Если трилогия с Биволом так никогда и не состоится…?

— Пусть это останется на совести и репутации одного человека на всю его жизнь. Может и дальше бегать и уходить от боя, не сдерживать обещания. Только я не знаю, как он дальше смотрит людям в глаза после такого. Мою позицию по этому вопросу вы знаете. Я, в отличие от него, не прячусь за спинами других боксёров. У меня жизнь продолжается. Я работаю, ставлю перед собой цели и буду стараться их достигать. У меня в этом плане все нормально.

«У меня нет времени, чтобы думать про возраст»

— Нет ли ощущения, что время в этой истории сейчас работает против вас?

— Время работает против всех. Тот, кто в том году был в хорошей спортивной форме, в этом году может не показать даже половину своих результатов. Почему именно на мне так заостряют внимание с этим вопросом — непонятно. Время не выбирает точечно, против кого ему работать.

— Вас раздражает, когда постоянно напоминают про возраст? Или это перестало задевать?

— У меня даже нет времени, чтобы думать про возраст. У меня столько дел — если бы вы только знали. Я думаю о них и просто живу свою жизнь. А все разговоры про возраст вообще не задевают. Завтра и вам могут что-то сказать про возраст, каким бы он ни был. Все в мире относительно. Люди всегда будут говорить, что для чего-то в жизни вы слишком молоды, для чего-то слишком стары. Это нормально.

— Вас не цепляют разговоры в духе: «Надо успеть, пока Бетербиев окончательно не постарел»?

— Мне кажется, кто-то специально ждёт, когда я буду выходить в ринг с тросточкой, ничего уже не видеть и не слышать. Но и тогда я буду выкладываться на все 100%, как я это всегда и делаю.

«Я один из миллиона боксеров, поэтому не страдаю из-за поражения»

— Произошли ли в вас изменения после первого поражения в профессиональной карьере?

— Человеком я остался тем же самым. Вы же знаете, что я — мусульманин. И что бы ни случилось в жизни, мусульмане всегда говорят: «Хвала Всевышнему». И за хорошее, и за плохое. А вообще такой вопрос, наверное, лучше задать людям вокруг меня. Им, я думаю, со стороны будет виднее.

— Что оказалось тяжелее: само поражение или реакция людей после него?

— Люди реагировали, конечно, по-разному. Кому-то нравится, как я боксирую, кому-то нет. Отсюда и разные реакции. Многие мне говорили: «Зачем ты так быстро дал реванш?» Я тогда дал слово — я его сдержал. А вообще я кто такой? Даже Мухаммед Али проигрывал. А я один из тысячи боксеров, может, даже один из миллионов, поэтому я не страдаю от факта проигранного боя. Случилось все так, как должно было случиться.

«Бенавидес болтает больше, чем делает»

— Теперь хотелось бы задать несколько вопросов про чемпиона WBC в полутяжелом весе Бенавидеса. Удивились ли его легкой победе над Хильберто Рамиресом?

— Бенавидес такой человек, что он болтает намного больше, чем делает. Но нужно признать, что его очень грамотно ведут. Он уже чемпион мира в трёх весах. Но бокс у него грязный, и к некоторым победам, конечно, есть вопросы.

— Бенавидес постоянно говорит о возможном бое либо с вами, либо с Биволом. Вам вообще интересен поединок с американцем?

— Я это и имел в виду, когда сказал, что Бенавидес много говорит. У него был бой с Энтони Ярдом, и я согласился с ним выйти после этого боя. Его команда, видимо, не ожидала, что я так быстро соглашусь, поэтому они сразу же поменяли свое решение и выбрали Рамиреса. Год назад это было. Вообще это стало нормой в боксе — то буду боксировать, то не буду, выбирать соперников — этот нравится, а тот не нравится. У меня другой менталитет — мне такое чуждо.

— Давайте представим, что у вас будет выбор — трилогия с Биволом или бой с Бенавидесом?

— Сначала, конечно, хотелось бы в итоге закрыть вопрос с Биволом, а потом уже и с Бенавидесом можно. Но все постепенно. Хотя я слышал, что Эдди Хирн уже собирается следующим организовать бой Бенавидеса и Бивола. Посмотрим, чем закончится это все.

— Профессиональный бокс — это не только про спорт, но и про бизнес. Согласны ли вы, что с финансовой точки зрения бой с Бенавидесом сегодня может быть даже крупнее трилогии с Биволом?

— Если честно, мне кажется, что примерно одинаково. А дальше надо обсуждать уже детально. Я открыт ко всем предложениям.

— Если выбирать между деньгами, наследием и желанием поставить точку в истории с Биволом — что для вас сегодня важнее?

— Остаться порядочным человеком. Но это глобально. Из краткосрочных планов — завершить трилогию.

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После официального анонса боя Бивола с Айфертом корреспондент «Матч ТВ» связывался с менеджером Бивола Вадимом Корниловым, который рассказал о мыслях провести трилогию с Бетербиевым в конце года. А тренер Бивола Геннадий Машьянов в интервью «Матч ТВ» сказал, что в команде всегда держат в голове трилогию с Бетербиевым.