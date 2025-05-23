Кооль техническим нокаутом победил Хакимова на турнире «IBA.PRO 6»

Российский боксер Евгений Кооль одержал победу над Фариозбеком Хакимовым из Узбекистана на турнире «IBA.PRO 6» в Душанбе.

Поединок проходил в весе до 67 кг и завершился победой Кооля техническим нокаутом в пятом раунде. Кооль дебютировал на профессиональном ринге.

Возглавит шоу в Душанбе 10‑раундовый бой между бронзовым призером чемпионата мира‑2023, обладателем пояса IBA.PRO Asia Баходуром Усмоновым (9–0, КО 4) из Таджикистана и филиппинцем Альбертом Пагарой (35–1, КО 24).

Прямую трансляцию турнира смотрите в пятницу с 19:30 (мск) на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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