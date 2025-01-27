Российские бойцы MMA получили в подарок именные футболки «Манчестер Юнайтед»

Российские бойцы смешанного стиля Ибрагим Ибрагимов и Усман Нурмагомедов, а также бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получили в подарок именные футболки «Манчестер Юнайтед».

Соответствующее фото появилось в аккаунте английского футбольного клуба в социальной сети X. Ибрагимов позировал с майкой под номером 8, Усман — под номером 19, Хабиб — 29. Цифра на футболке соответствует количеству побед в карьере бойцов.

— «Манчестер Юнайтед» x MMA. Успешный уик‑энд для Ибрагима Ибрагимова и Усмана Нурмагомедова при поддержке Хабиба Нурмагомедова, — подписала фото пресс‑служба «Манчестер Юнайтед».

В субботу в Дубае Усман Нурмагомедов в главном бою турнира РFL Champions Series Road to Dubai победил ирландца Пола Хьюза раздельным решением судей и сохранил титул чемпиона лиги Bellator в легком весе. На этом же турнире Ибрагимов в полулегком весе победил ирландца Кенни Мохоноана единогласным решением судей.

В «Манчестер Юнайтед» выступает младший брат Ибрагима Ибрагимова 16‑летний Амир Ибрагимов.

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