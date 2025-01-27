Ирина Алексеева отреагировала на увольнение Дудаковой из UFC

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева высказалась об увольнении россиянки Виктории Дудаковой из промоушена.

В пятницу пресс‑служба UFC сообщила, что Дудакова исключена из списков промоушена. Ранее в январе спортсменка проиграла американке Фатиме Клайн на турнире UFC Fight Night 249 техническим нокаутом во втором раунде. После поражения к ней подошел тренер Гасанали Гасаналиев, но спортсменка дала ему пощечину и отошла. Для 25‑летней Дудаковой это поражение стало вторым подряд.

— Думаю, что было несколько причин. Какая из них верная, не знаю. Наверняка в UFC могло не понравиться последнее выступление. Мы знаем, что там могут увольнять в таких ситуациях. Мокаев — отличный пример. Ещё одна причина — срыв поединков. А у неё бои срывались. Ну и инцидент с пощёчиной… Что она «щёлкнула» тренеру — это повлияло. Думаю, все эти вещи и привели к увольнению, — цитирует Алексееву «Чемпионат».

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Источник: Чемпионат

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