Титульные бои ONE 170 — в прямом эфире на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

В Бангкоке завершилась официальная процедура взвешивания перед турниром ONE 170. Все три титульных поединка и остальные бои состоятся, однако несколько пар спортсменов договорились провести свои встречи в промежуточном весе. Среди них и Самат Мамедов из Казахстана, который дебютирует в организации.

В Бангкоке завершилась официальная процедура взвешивания перед турниром ONE 170. Все три титульных поединка и остальные бои состоятся, однако несколько пар спортсменов договорились провести свои встречи в промежуточном весе. Среди них и Самат Мамедов из Казахстана, который дебютирует в организации.

Особенностью турнира станет не только насыщенная программа из 12 поединков по правилам ММА, муай-тай, кикбоксинга и сабмишн грэпплинга, но и съемки нового фильма Рассела Кроу «The Beast in Me» («Зверь во мне»).

Титульные поединки турнира ONE 170

Таванчай vs Супербон — полулегкий вес, муай-тай

Главным событием турнира станет долгожданный реванш в полулегком весе по правилам муай-тай между Таванчаем ПК Саенчаем и Супербоном.

Таванчай, действующий чемпион, провел в ONE 10 боев, потерпев одно поражение раздельным решением судей в 2021 году от Ситтичая Ситсонгпинонга. В их первом бою против Супербона он одержал победу большинством судейских голосов.

Супербон, в свою очередь, провел два успешных боя после поражения в декабре 2023 года, включая важную победу над Маратом Григоряном. Цель Супербона — стать чемпионом сразу в двух дисциплинах: муай-тай и кикбоксинге.

Фабрисио Андраде vs Квон Вон Иль — легчайший вес, ММА

Фанатов ММА ждет напряженное противостояние за пояс чемпиона в легчайшем весе. Андраде, хоть и является фаворитом, сталкивается с сильным соперником. Квон Вон Иль известен своей выносливостью и мощью.

Эта пара уже встречалась на ринге ONE в июне 2022 года, и тогда Андраде нокаутировал Квона в первом раунде. Несмотря на то что Андраде остается непобежденным в своей дисциплине в ONE, он уступил Джонатану Хаггерти в ноябре 2023 года в поединке по правилам кикбоксинга.

Нико Каррильо vs Набиль Анане — легчайший вес, муай-тай

Во втором соглавном бою турнира шотландец Нико Каррильо встретится с молодым проспектом Набилем Анане, который принял бой на коротком уведомлении.

26-летний Каррильо начал заниматься муай-тай в 15 лет и уже успел завоевать титул чемпиона WMC (World Muay Thai Council). С момента подписания контракта с ONE он провел четыре победных поединка подряд, в том числе против таких соперников, как Саемпетч Фейертекс и Нонг-О Хама.

Самат Мамедов vs Морис Абеви — дебют в ONE

26-летний боец из Казахстана Самат Мамедов дебютирует в ONE с впечатляющим рекордом 10-0. Все свои победы он одержал досрочно, преимущественно в первом раунде.

Его соперником станет швейцарец Морис Абеви, чья статистика в ONE включает три поединка (две победы и одно поражение). Бой между Мамедовым и Абеви изначально был заявлен в легком весе (77,1 кг). Однако после взвешивания и теста на гидрацию бой перенесли в промежуточный вес — 79,8 кг.

Где смотреть турнир ONE 170?

Прямая трансляция турнира начнется 24 января на телеканале «Матч! Боец», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru в 14:30 по московскому времени, на телеканале «Матч ТВ» — в 15:30.

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