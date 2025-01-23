Умар Нурмагомедов опубликовал фото со вставленным штифтом в руке

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в социальной сети опубликовал рентген сломанной руки после операции.

В субботу Нурмагомедов провел поединок против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311, бой завершился победой обладателя чемпионского пояса в легчайшем весе Двалишвили единогласным решением судей по итогам пяти раундов. После боя Али Абдель‑Азиз, менеджер Умара Нурмагомедова, подтвердил, что спортсмен получил перелом руки.

На фото видно, что Нурмагомедову вставили штифт в кисть левой руки.

Снимок руки Умара Нурмагомедова / Фото: © Соцсети Умара Нурмагомедова

29‑летний Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере в ММА, до этого его серия насчитывала 18 побед. 34‑летний Двалишвили впервые защитил титул UFC, он одержал 19‑ю победу при четырех поражениях в ММА.

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