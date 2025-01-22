Умар Нурмагомедов отстранен от боев на полгода после поражения от Двалишвили

Российский боец Умар Нурмагомедов отстранен от участия в поединках на 180 дней после поражения от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311, сообщает MMA Junkie со ссылкой на заявление Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC).

На прошлой неделе Нурмагомедов проиграл обладателю пояса в легчайшем весе Двалишвили единогласным решением судей в титульном бою на турнире UFC 311 в Калифорнии (США). Российский боец в ходе поединка получил перелом руки.

Медицинская комиссия отстранила Нурмагомедова на 180 дней из‑за «возможного перелома левой руки/указательного пальца». Россиянин сможет сократить срок отстранения в случае получения медицинской справки о состоянии здоровья.

Другой участник турнира Богдан Гуськов отстранен на 180 дней из‑за «возможного перелома правой руки».

Нурмагомедову 29 лет, за карьеру в ММА он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

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