«Моё главное преимущество — я готова умереть в ринге» — Дьячкова о предстоящем бое ONE Fight Night 94

Наталья Карельская Рысь Дьячкова (30-5) выступит 17 января в поединке по правилам муай-тай в соломенном весе ONE (56,7 кг). Соперница — непобежденная канадка Тейлор Макклатчи получила контракт с ONE, успешно пройдя своих соперниц в отборочной серии боев Road to ONE. О предстоящем поединке, подготовке к нему, а также о своей сопернице Наталья Дьячкова рассказала в интервью ONE. — Тейлор Макклатчи — непобежденная в муай-тай и K1. Хотелось бы испортить ее чистый рекорд? — Мне не хотелось бы никому ничего портить, таких мыслей в моей голове нет. — Какие у нее сильнейшие стороны и что в вашем арсенале является самым эффективным противодействием? — Она хороший клинчевик, но в ударной технике уступает мне по скорости. При этом мой клинч не уступает её технике. — В работе с такими бойцами, как Тейлор, что самое важное для уверенной победы с точки зрения стратегии? — Самое главное — спокойная голова, и, по моим ощущениям, она у меня сейчас на плечах. — Вы обе очень техничные спортсменки, выносливые — в чем вы видите свои преимущества перед ней? Считаете ли вы себя на одном уровне или она для вас — вызов? — У меня был опыт, когда я считала себя выше уровня соперницы— и с треском проваливалась в этой борьбе. Я получила опыт, но теперь не даю оценки, а испытываю лишь благодарность и уважение к сопернице, которая согласилась на бой со мной. — Вы уже продемонстрировали способность завершать бои быстрыми нокаутами. Планируете ли продолжить эту серию или предпочтёте более тактический подход в бою с Макклатчи? — Я не планирую завершать бои нокаутами, так как жизнь не раз показывала, что не стоит смешить Бога своими планами. Я осознала урок: быть здесь и сейчас, в моменте, и не делать что-то ради чего-то. Но, конечно, нокаут — идеальная концовка. Я делаю все, чтобы зрители получали шоу, а я зарабатывала деньги и показывала миру, где находятся самые сильные, мощные и обладающие нокаутерской силой женщины — бойцы муай-тай. — Вы уже зарекомендовали себя в ONE Championship. Как бой с такой соперницей, как Макклатчи, может повлиять на вашу карьеру в организации? — Моё от меня не уйдёт. — Какой бы был для вас идеальный сценарий победы в этот раз? — Нокаут. Это нужно мне. Это нужно ONE. Это нужно моей команде. Наталья Дьячкова / Фото: © ONE Championship — Вы построили впечатляющую репутацию в муай-тай, особенно после того, как выиграли чемпионат России в 16 лет. Как этот ранний успех повлиял на ваш подход к тренировкам и боям сегодня? — Это не был ранний успех. Первые три года моей карьеры я не выиграла ни одного боя! Проигрывала один за другим. Всё, что происходило в моей жизни — смерть отца, бабушки, проблемы в отношениях, предательство близких — несмотря на всё, я всегда шла на тренировки. Тайский бокс стал моим спасением. Это такие движения, которые подошли моему телу. Я в нём лучшая, и когда я повешу этот пояс ONE на своё плечо, а потом отдам его моей команде и менеджеру. Я долго к этому шла и думаю, что, взяв пояс, я обрету внутреннюю свободу. Я не стану чемпионкой мира по муай-тай, я стану чемпионкой своего внутреннего мира. — Вы тренируетесь в Паттайе. Что главное отличает этот процесс от тренировок в России? — Тут тренировки не просто отличаются от российских — такой уровень подготовки, я бы сказала, невозможно повторить. Я просто живу этим. Я ем, сплю, гуляю в парке, загораю не больше 30 минут в день. А еще принимаю ледяные ванны, хожу в сауну, учу английский. Всё это для того, чтобы оставаться молодой, здоровой, сильной и выносливой, чтобы драться дольше! — Будучи бойцом, который превосходит соперников в клинче и обладает мощным ударным арсеналом, как вы планируете сочетать эти элементы в бою с Макклатчи? — Я не могу ответить на этот вопрос. Я ничего не планирую. Моё тело как робот, оно будет действовать, исходя из плана и тактической подготовки на протяжении всего лагеря. Но планировать — это не моё. — Вы говорили, что опыт даёт вам преимущество. Какие преимущества, помимо опыта, вы имеете и как будете их использовать? — Моё главное преимущество — я готова умереть в ринге. Если нужно, буду действовать по ситуации и идти ва-банк. — В начале у вас была другая соперница из Италии. Что с ней случилось? Не подписала контракт? Есть ли ощущение, что многие спортсменки боятся выходить против вас? — Я не знаю, что с ней случилось. Мне обещали бой на 20 декабря, я готовилась. Потом перенесли на 11 января, я пришла к менеджеру и спросила, где контракт. Написала ей в личные сообщения, она ответила, что готова, но только после января. Я жду боя уже почти 9 месяцев. Почему я соглашаюсь на все бои, а мне нужно ждать? Не понимаю. Да, если кто-то боится выходить и получить травму — я их не осуждаю. Но зачем подписывать контракт, если не хочешь драться? Я шла к контракту 18 лет через пот и кровь, я попала в высшую лигу. Я благодарна этой сопернице — ее сердце явно храбрее, чем у всех тех, у кого есть контракт, но кто избегает боев со мной! — Что бы вы сказали своим фанатам, которые поддерживают вас перед этим важным поединком? — Спасибо за вашу поддержку! Она важна для нас! Мы делаем шоу для вас. Для минут ваших эмоций мы тратим годы своей жизни. Ваши аплодисменты делают ценным наш нелёгкий труд! Прямая трансляция ONE Fight Night 94 начнется 17 января в 15:30 по московскому времени на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». One FC Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.