Гасанов против Нгуена, Арсланалиев против Солдича: зрелищные бои на ONE 171 в Катаре

20 февраля ONE Championship возвращается на Lusail Sports Arena с грандиозным турниром ONE 171: Катар, который пополнился рядом захватывающих поединков MMA.

Помимо ранее анонсированных титульных боев, фанаты увидят противостояние двух топовых бойцов полулегкого веса — россиянина Шамиля Гасанова и бывшего двукратного чемпиона Мартина Нгуена. Также ожидается дебют в полусреднем весе бывшего финалиста Гран-при ONE в легком весе Сайгида Арсланалиева против хорватской звезды Роберто Солдича.

29-летний Гасанов провел впечатляющий сезон в 2024 году, одержав три победы подряд и закрепив за собой третью строчку в рейтинге полулегкого веса. Благодаря своему дагестанскому борцовскому стилю, невероятной выносливости и высочайшему уровню работы в партере, Гасанов обладает всеми качествами, чтобы стать чемпионом ONE. Победа над Нгуеном может стать его пропуском к титульному бою.

Однако Нгуен не из тех, кто сдается без боя. Вьетнамо-австралийский ветеран — бывший чемпион сразу в двух весовых категориях, который славится боксом и мощным нокаутирующим ударом. Сейчас Нгуен занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого веса и понимает, что победа над Гасановым станет ключом к сохранению его чемпионских амбиций.

Еще одним ожидаемым поединком вечера станет схватка в полусреднем весе между Арсланалиевым и Солдичем.

30-летний Арсланалиев давно зарекомендовал себя в числе элиты легкого веса, используя мощные тейкдауны и жесткий граунд-энд-паунд, чтобы завершать бои досрочно. В активе бойца восемь ярких финишей в ONE, а его переход в полусредний вес открывает перед ним новые перспективы. Победа над Солдичем может вывести Арсланалиева на титульный бой против действующего чемпиона дивизиона Кристиана Ли.

Однако Роберто Солдич настроен иначе. Хорватский нокаутер пришел в ONE с огромными ожиданиями, но старт оказался сложным — ничейный результат и поражение в первых двух боях. Теперь Солдич готов доказать, что хайп вокруг его имени был оправдан.

Несмотря на универсальные навыки в MMA, Солдич лучше всего чувствует себя в стойке, где он охотится за нокаутами с мощными ударами. Его агрессивный стиль в сочетании с бойцовским интеллектом и опытом Арсланалиева обещают создать настоящий фейерверк.

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