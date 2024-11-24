Результаты россиян на ONE Friday Fights 88: уверенный старт дебютанта и яркий нокаут от Абдулмежидова

22 ноября 2024 года стадион Lumpinee в Бангкоке стал ареной боёв мирового уровня. Турнир ONE Friday Fights 88 подарил зрителям 11 поединков, включая яркие выступления бойцов из России.

22 ноября 2024 года стадион Lumpinee в Бангкоке стал ареной боёв мирового уровня. Турнир ONE Friday Fights 88 подарил зрителям 11 поединков, включая яркие выступления бойцов из России.

Владимир Кучмистый (Россия): доминирующая победа в дебюте

Владимир Кучмистый и Крейг Хатчисон / Фото: © ONE Championship

Владимир Кучмистый, выступивший в категории лёгкого веса по правилам грэпплинга, встретился с британско-японским бойцом Крейгом Хатчисоном. Кучмистый сразу же захватил инициативу, начав с иманари-ролла и агрессивно охотясь за болевыми на ноги. Хатчисон демонстрировал спокойствие в защите, но россиянин постоянно задавал темп, что не позволило сопернику нанести значимый урон. По итогам 10-минутного поединка судьи единогласно отдали победу Кучмистому, для которого этот бой стал уверенным стартом карьеры в ONE Championship.

Иван Булдаков (Россия): упорство и первое поражение

Иван Булдаков и Таептаксин Сор Сорнсинг / Фото: © ONE Championship

Иван Булдаков, до этого не знавший поражений, встретился с опытным тайским бойцом Таептаксином Сор Сорнсингом в категории 126 фунтов (муай-тай). Булдаков пытался использовать свою мощь в ближнем бою, но Таептаксин был точнее в атаках, применяя удары ногами и навязывая высокий темп. В третьем раунде Булдаков старался переломить ход встречи мощными ударами руками, но этого оказалось недостаточно. Судьи единогласно отдали победу тайскому бойцу, и Булдаков потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Ибрагим Абдулмежидов (Россия): яркий нокаут

Ибрагим Абдулмежидов и Дуангсомпонг Джитмуангнон / Фото: © ONE Championship

Ибрагим Абдулмежидов провёл второй бой в ONE Championship и вновь продемонстрировал, что ударная техника — его главное оружие. В поединке против Дуангсомпонга Джитмуангнона в категории 138,6 фунтов (муай-тай) Абдулмежидов с первых секунд захватил инициативу, используя хай-кики и удары по корпусу. Найдя нужную дистанцию, он точным левым хуком отправил Дуангсомпонга в нокдаун. Почувствовав возможность выиграть досрочно, россиянин продолжил атаку с убийственной точностью и закончил поединок мощным правым боковым ударом на отметке 2:23 в первом раунде.

После этой победы нокаутом статистика Абдулмежидова улучшилась до 14-3, результат в ONE Championship — до 2-0.

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