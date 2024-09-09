Деметриус Джонсон завершил карьеру в MMA и включен в Зал славы ONE Championship на турнире ONE 168 в Денвере

На турнире ONE 168 в Денвере боец MMA Деметриус Mighty Mouse Джонсон объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и был введен в Зал славы ONE Championship генеральным директором организации Чатри Ситьодтонгом.

Джонсон официально отказался от титула чемпиона в наилегчайшем весе ONE Championship в эмоциональной церемонии, завершив легендарную карьеру, в которой последним его поединком была победа над Адриано Мораесом в мае 2023 года, что поставило точку в их трилогии боев.

Деметриус Джонсон об уходе

На пресс-конференции после турнира Джонсон рассказал о том, как принял решение об уходе.

— Я собирался сделать это тихо. Но поговорил с Чатри и моей женой, они сказали: «Это не всегда про тебя, это про твоих фанатов». Я рад, что сделал это так, как сделал… Условия, которые подготовили ONE Championship и Чатри, были невероятными, — приводит ONE слова Джонсона.

Джонсон рассказал, что после своего последнего боя против Мораеса он взял год перерыва, чтобы поразмышлять о своей карьере. Он выразил облегчение от принятого решения, понимая, что настало время двигаться дальше: «Я не хочу оставаться слишком долго на вечеринке. Мне 38 лет, я провожу время с детьми, женой, и просто понял, что сейчас правильный момент».

Деметриус Джонсон / Фото: © ONE Championship

Планы на соревнования по бразильскому джиу-джитсу

Несмотря на уход из MMA, Джонсон подчеркнул, что планирует оставаться активным в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу. Он намекнул на возможное возвращение в ONE в дисциплине сабмишн-грэпплинга:

— Я по-прежнему буду участвовать в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу, и, возможно, если мои навыки в ноу-ги станут достаточно хорошими, однажды вернусь».

Наследие и будущее наилегчайшего дивизиона ONE

Когда Джонсона спросили о его наследии, он ответил:

— Я бы сказал, что был трудолюбивым спортсменом, отличным атлетом и хорошим учеником. Чатри и матчмейкеры могут начинать собирать следующий чемпионат в наилегчайшем весе. Адриано [Мораес] и Дэнни Кингадад будут сражаться в следующем поединке.

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