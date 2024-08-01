«В жизни я тихий парень, но в ринге могу показать себя агрессивным бойцом» — Ковтун о дебюте на турнире ONE Fight Night 24

Челябинский спортсмен Дмитрий Ковтун — чемпион России по муай-тай в весе до 60 кг, дебютирует в азиатской лиге единоборств ONE Championship в поединке против тайской звезды Феррари Фейртекс.

Бой пройдет в рамках турнира ONE Fight Night 24, который будет транслироваться в прямом эфире ранним утром 3 августа на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Бой пройдет в легчайшем весе ONE (65,8 кг).

— С тайским боксом в 14 лет меня познакомил старший брат, до этого я занимался каратэ и легкой атлетикой. У меня есть зеленый пояс по кекусинкай каратэ. Свой первый профессиональный бой по муай-тай я провел в 16 лет в России. А дальше понеслось. Сейчас на моем счету 14 боев, 10 побед и 7 нокаутов, — приводит слова Ковтуна ONE. — Самые сложные моменты в моей жизни были в 22 года, когда мне нужно было работать и зарабатывать деньги, потому что спорт не приносил дохода. А теперь у меня есть возможность выступать в одной из лучших организаций мира — это всегда было моей мечтой.

— Как вы получили свое прозвище Тихий Убийца?

— Я думаю, что тренеры заметили, что хоть в жизни я тихий парень, но в ринге могу показать себя агрессивным и решительным бойцом.

— Вам поступило предложение выйти на замену Владимиру Кузьмину и дебютировать в ONE против популярного тайского бойца Феррари Фейртекса. К чему вы готовитесь?

— Оппонент более чем достойный. Он сильный соперник, но я считаю, что готов к этому бою. Его сильные стороны, как и у всех тайцев, — это работа ногами и коленями. А слабые его стороны я покажу вам в субботу на турнире. У меня огромная мотивация и желание победить, с которым сопернику скорее всего не справиться! После этого вызывать никого не собираюсь — с кем предложат бой, с тем и буду драться. В нашем дивизионе целый вагон отличных бойцов! Но победа над Феррари Фейртексом была бы серьезным аргументом для больших боев и в гонке за поясом — он популярный боец в Таиланде, на хорошем счету. Я считаю, что все, кто выходит в ринг на этом турнире сражаться, достойны пояса, в том числе и я.

Смотрите прямую трансляцию турнира ONE Fight Night 24 в 03:00 в субботу 3 августа на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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