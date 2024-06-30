Набати завершил бой с контрактом на $100 000, а Рамазанов проиграл на турнире ONE Friday Fights 68 в Бангкоке

В пятницу, 28 июня, на турнире ONE Friday Fights 68 выступили два россиянина — Кямран Набати и Алаверди Рамазанов. Набати удалось заработать бонус в $10 000 и контракт в основную лигу ONE Championship на сумму в $100 000.

Набати выиграл контракт на 100 000 долларов США, уничтожив Суаблака

Кямран Набати получил шестизначный контракт с ONE Championship после того, как отправил на канвас Суаблака (Suablak Tor Pran49) в их поединке по муай-тай в легчайшем весе ONE (65,8 кг).

Бой должен был дать Суаблаку шанс реабилитироваться после первого поражения нокаутом от Набати в 2023 году за пределами ONE, но вместо этого российский феномен практически повторил сценарий их первого поединка, заставив Суаблака во второй раз погрузиться в темноту.

Набати преследовал своего тайского соперника по всему рингу, прижимал его к канатам, а затем отправил встречный левый хук в челюсть Суаблака как раз в тот момент, когда тот наносил удар слева.

Суаблак рухнул, рефери остановил бой на 1:54 первого раунда, и боец команды «Архангел Михаил» одержал судьбоносную победу и довел свой послужной список до 21-0.

Петчанонг остановил Рамазанова во втором раунде

Спустя 18 месяцев после своего последнего выступления бывший чемпион мира по кикбоксингу Петчанонг вновь представил себя мировым болельщикам, показав образцовый бой против экс-обладателя титула Алаверди Рамазанова. Бой прошел по правилам кикбоксинга в легчайшем весе ONE (65,8 кг).

38-летний тайский спортсмен с самого начала надавил на педаль газа. Рамазанов отбивался как мог, но Петчанонг становился все более уверенным в себе. К началу второго раунда Петчанонг почувствовал, что победа уже не за горами, и сразу после гонга обрушил на Рамазанова мощные удары. В результате давления россиянин повернулся спиной и не смог ответить на счет рефери.

Победив техническим нокаутом на отметке 1:59 второго раунда, Петчанонг увеличил свой выдающийся послужной список до 359-56 и вновь стал опасным претендентом на титул чемпиона мира в этом дивизионе.

Турнир ONE Friday Fight 68 прошел на стадионе Люмпини в Бангкоке. Всего в карде было заявлено 11 боев по правилам муай-тай, кикбоксинга и ММА. Трансляция в России осуществлялась на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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