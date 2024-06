«Если бы дали троих, я бы мог и всех троих в один вечер уронить» — Малыхин о защите пояса ONE в Атланте

Непобежденный боец ММА и чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин (14-0) проведет первую защиту титула чемпиона ONE в тяжелом весе против сенегальца Омара Рейг Рейг Кейна (6-1). Этот бой возглавит кард турнира ONE 169, который пройдет в Атланте 9 ноября.

— Вы получили в оппоненты Омара Рейг Рейг Кейна. Это тот соперник, против которого вы хотели выйти на защиту?

— На мой взгляд, приоритетным соперником был Алиакбари, так как он одержал уже серию из четырех или пяти побед, а на втором месте как раз Рейг Рейг, — сказал Малыхин в интервью ONE. — В будущем я хотел бы попробовать свои силы с Бучечей. Но, в целом, я был готов драться с любым соперником. Не вижу, что кто-то может меня остановить, что у кого-то хватит духа. Я был готов драться с тем, кого даст лига. У Рейг Рейга три победы подряд, он крепкий борец. Но на хорошем курсе сейчас идет и Алиакбари, а еще бросал мне вызов новый парень — Бен Тайнон. Если бы дали троих, я бы мог и всех троих в один вечер уронить.

— У вас пояса в трех дивизионах от среднего до тяжелого. К какому весу вы ближе сейчас?

— Я недавно много времени провел в России, где очень хорошо питался. Я ел чебуреки, блинчики — любимую свою русскую кухню. Мой вес, конечно, ближе всего к тяжелому весу.

— Вы прирожденный тяжеловес, но что вы чувствуете, когда люди говорят о том, что вам лучше в среднем или полутяжелом весе?

— Ничего. Я готов драться и в среднем, и в полутяжелом, и в тяжелом. Хоть я и природный тяжеловес, но мне легко дается сгонка веса, и я не вижу никаких проблем. А люди есть люди — раз говорят, значит, это уже хорошо.

— Можете ли вы описать свои характеристики в среднем, полутяжелом и тяжелом весе?

— Есть только одна характеристика во всех этих весах — я чемпион.

— Лига ONE объявила о двух номерных турнирах в США — в Денвере и Атланте. Что вы думаете о возвращении ONE в США?

— Я рад, что ONE расширяет свои горизонты. США — отличная площадка: хорошая публика, которая, я уверен, полюбит ONE, потому что тут самые бескомпромиссные, зрелищные и самые кровавые бои. Всё, что любит американская публика, ONE им даст.

— Американские фанаты ММА любят громких бойцов. Как думаете, как вас примет публика в США?

— Думаю, безусловно, я понравлюсь американской публике. Я всегда рискую, всегда хочу нокаутировать соперника, всегда иду вперед и стараюсь дать зрелищный бой. Думаю, они любят таких людей, как я, — бойцов, которые рискуют.

— Вы говорили, что мало кто в UFC может сравниться с вами. А как насчет Джона Джонса, Аспинэлла или даже Павловича, если бы вдруг в итоге Чатри Ситйодтонг и Дэйна Уайт договорились о турнире между бойцами двух промоушенов?

— Павловича сразу отметаем — это человек, с которым я бы не хотел встречаться по другим соображениям. Он просто отличный парень. Джонни Джонс, безусловно, это хорошая позиция. Был бы хороший бой в медийном плане, но уверен, что я выиграл бы его, и то же самое с Аспинэллом. Если нужно ONE, если ONE и UFC как-то договорятся, то я готов отстаивать честь ONE и доказывать, что у нас лучшие бойцы.

