«Родтанг выходит за кровью, за нокаутом». Малыхин оценил бои ONE 167

В Бангкоке прошел турнир ONE 167: Таванчай vs Наттавут II. Почетным гостем турнира стал Анатолий Малыхин, непобежденный российский боец, который удерживает пояса ONE в трех весовых категориях.

Главное событие: Таванчай защитил титул

В главном событии турнира два нокаутера Таванчай и Джо Наттавут встретились в матче-реванше. На кону стоял титул чемпиона мира по муай-тай в полулегком весе по версии ONE (70,3 кг). Таванчай в прошлом году уже одержал победу над Наттавутом, и в этот раз ему снова удалось переиграть своего соперника. Бой продлился все пять раундов и был очень близким. В чемпионских раундах оба бойца выложились по полной программе, но судьи отдали победу Таванчаю. Решением судей он завоевал победу и смог защитить чемпионский пояс.

Комментарий Анатолия Малыхина для лиги ONE:

— Я ожидал хорошего боя в стойке и был уверен, что он пройдет всю дистанцию. Мы увидели всю красоту ударной техники и с удовольствием посмотрели их красивую «перестрелку». Я бы не сказал, что Таванчай доминировал в прошлом бою с Наттавутом, это был близкий бой, как и в этот раз. Я тогда был в раздевалке и помню, что очень много людей разделилось во мнении. Бой опять получился тяжелый, и Таванчай выиграл с небольшим преимуществом.

Родтанг вернулися с победой

Родтанг вернулся в ринг после девятимесячного перерыва и восстановления после травмы. Его соперником стал ветеран ONE 39-летний Денис Пурич из Боснии, который уже давно вызывал Родтанга на бой. Поединок прошел по правилам кикбоксинга в промежуточном весе 141,25 фунтов (64 кг), так как Родтанг не смог накануне сделать вес. Из-за этого тайский боец потерял 25% из своего гонорара в 10 миллионов бат (24,5 млн. рублей).

Фанаты увидели нового Родтанга: он раньше полагался на прессинг и движение вперед, но в этот раз он активно работал большими комбинациями, двигался на большой скорости и много передвигался в клетке. После девяти минут боя 26-летний тайский боец одержал победу решением судей и улучшил свой общий результат до 272-43.

Комментарий Анатолия Малыхина:

— Я поклонник Родтанга, так как он всегда выходит за нокаутом, и его бои приковывают миллионы зрителей к экранам. Он выходит за кровью, за нокаутом и обычно не жалеет себя и соперника. Родтанг, безусловно, один из любимцев нашей семьи. Мы с Анитой не пропускаем ни одного его боя. Денис — это уже ветеран. Родтанг был очень мотивирован, он моложе, сильнее физически, и Денису было тяжело. Но он выстоял все три раунда — он опытный боец. Справиться с напором, который дает Родтанг, — это очень тяжело.

Дебют Руотоло в ММА

Один из лучших грепплеров мира и чемпион ONE по грепплингу в легком весе Кейд Руотоло с победы дебютировал в ММА против Блейка Купера из США. В поединке в легком весе ONE (77,1 кг) он выиграл сабмишеном в первом раунде. Представитель зала Atos продемонстрировал солидную ударную базу, после чего повалил Купера, зафиксировал треугольник и, используя удушающий прием, одержал победу на отметке 3:20 первого раунда. Эта победа стала первой для Руотоло по правилам ММА, и она принесла ему четвертый бонус за выступление в ONE Championship в размере $50 000.

Комментарий Анатолия Малыхина:

— Я рад за него, рад, что он ищет новые вызовы, так как в греплинге никто не может составить ему конкуренцию. С удовольствием посмотрел его бой, болел за него. Думаю, в его силах стать чемпионом. Хорошо, что он не пошел работать в стойке сразу в первом бою по ММА. В первом бою нужно одержать победу, набраться уверенности, а для этого делать то, что умеешь делать лучше всего. Я бы на его месте точно боролся, как и делал в первых своих боях, являясь базовым борцом. Потом уже, по мере улучшения своих навыков ударных, с такими же борцами, как он, можно будет попробовать стойку.

