Уверенная победа россиян на турнире ONE FRIDAY FIGHTS 66

7 июня на стадионе Люмпини в Бангкоке прошел еженедельный турнир серии ONE Friday Fights лиги ONE Championship. Тувинец Торепчи Донгак и Евгений Антонов из Москвы одержали досрочные победы в боях по правилам ММА. Их бои прошли в прямом эфире прайм-тайм, который транслировался на более чем 190 стран мира.

Евгений Антонов дебютирует в ONE Championship с яркой победы

Непобежденный ранее российский боец Евгений Антонов сохранил «чистый» рекорд и дебютировал в ONE Championship с оглушительной победы над Исламом Кукаевым в поединке по правилам ММА в промежуточном весе до 70 кг.

Антонов, не дрогнув, выдержал стартовый натиск Кукаева, который сумел провести несколько тейкдаунов и нанести удары в партере. Однако, поднявшись на ноги, Антонов взял бой под свой контроль. Он методично работал точными ударами и комбинациями, а затем, проведя тейкдаун, стал безжалостно добивать соперника локтями из положения полузащиты, на которые Кукаев не смог ответить.

В итоге рефери остановили бой на 4:50 первого раунда, а 25-летний Антонов (4-0, 1-0 ONE) одержал свою четвертую победу, при этом три из них — досрочные и одержаны в течение первого раунда.

Евгений Антонов в поединке с Исламом Кукаевым / Фото: © ONE Championship

Торепчи Донгак одержал сокрушительную победу над Хирото Масуда

Тувинец Торепчи Донгак продемонстрировал физическую мощь, одержав доминирующую досрочную победу над Хирото Масудой в первом раунде их поединка в соломенном весе ONE (до 56,7 кг). Этот бой стал настоящим триумфом для Донгака (2-1).

Боец сразу же начал активно атаковать, встретив дебютанта ONE Championship Масуду серией лоу-киков. Японский боец попытался перевести бой в партер, но Донгак успешно защитился от тейкдаунов.

Донгак продемонстрировал свое мастерство в стойке, нанося Масудe точные удары.

В конце первого раунда Донгак загнал Масуду в угол, нанеся ему два удара коленом в голову. Ослабленный японский боец упал на канвас, и Донгак добил его серией ударов сверху вниз, которые остались без ответа.

Рефери остановил бой на отметке 4:39 первого раунда, зафиксировав досрочную победу Донгака. В этом бою Донгак продемонстрировал свой расширенный арсенал навыков и стремление к доминированию в своей весовой категории.

Другие бои турнира OFF 66

В главном бою карда OFF 66 чемпион мира по кикбоксингу по версии ISKA Акрам Хамиди уничтожил опытного тайского бойца и чемпиона стадиона Раджадемнена Конгчая ударами по корпусу на отметке 1:41 первого раунда. Бой прошел по правилам муай-тай в соломенном весе ONE (до 56,7 кг). За яркое выступление Хамиди получил бонус в размере $10 000.

Йод-IQ выиграл противостояние с бойцом из Узбекистана Мавлудом Тифиевым. Он жестко отработал ударами по корпусу на второй минуте первого раунда. Рефери остановил бой на отметке 1:58 в поединке по муай-тай в промежуточном весе 149,8 фунтов (67,9 кг). Бонус тайского бойца составил $10 000.

Сексан Фейертекс победил единогласным решением Амила Дхахмарзаде из Азербайджана в трехраундовом поединке по муай-тай в наилегчайшем весе ONE (61,2 кг).

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