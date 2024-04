«Для нее мой рост будет проблемой» — Наталья Дьячкова о предстоящем поединке за чемпионский титул ONE

Титульный бой непобежденных в ONE Натальи Дьячковой и чемпионки в соломенном весе муай-тай (56,7 кг) Смиллы Сунделл возглавит турнир ONE Fight Night 22, который пройдет 4 мая в Бангкоке на стадионе Люмпини.

19-летняя шведка Смилла Ураган Сунделл выступает в ONE с 2022 года и во втором поединке она стала самой молодой обладательницей пояса в истории промоушена. 29-летняя Наталья Карельская Рысь Дьячкова выиграла в пятничных турнирах ONE Friday Fights четыре боя подряд и подписала контракт на $100 000 с лигой ONE.

О поединке со Смиллой Сунделл за чемпионский титул

Этот бой будет проходить в маленьких перчатках, поэтому я просто не вижу смысла возиться и биться в стиле тайского бокса, когда можно пропустить один точный удар и упасть, — приводит слова Дьячковой ONE. — Мое преимущество — это жесткие серийные удары и мой опыт в ринге. Нас сравнить можно только тем, что мы выиграем бои одними руками, но мои руки — это совсем другие руки.

О слабых местах соперницы

В ее стиле я вижу слабые места: она не умеет пользоваться своими длинными конечностями. Для нее мой рост будет проблемой, потому что ее соперницы раньше были ниже ростом почти на 20 см. Такая разница имеет определённое значение в бою, если у тебя недостаточно опыта и понимания, как работать с соперницами разного роста. Она побеждает в основном на руках. Но я не увидела у нее крутой работы в клинче. Я увидела, что ее все боятся, но я не боюсь.

О сохранении победной серии

У меня идет хорошая серия из побед. Давления по поводу ее сохранения не испытываю. Я честна перед собой и командой. Для победы сделала все, и последний шаг будет в ринге. Я должна победить! Думаю, я достойный кандидат на замену чемпионки

О прозвище Карельская рысь

В 2009 году был памятный турнир, на котором я одержала три мощные победы. В качестве гостей на турнир были приглашены матери погибших военных. После третьего победного боя одна из матерей подошла ко мне и сказала, что я дерусь как рысь. Когда я вернулась домой в Петрозаводск, то в центр города выбежала настоящая рысь. Событие попало на городские камеры, и этот год официально назвали годом рыси. В центре установили большую надувную рысь 3-4 метра в высоту. И так совпало, что про меня стали писать как про «карельскую рысь». Мы с тренером решили, что это знак и оставили это прозвище.

