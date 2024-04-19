Малыхин уверен в победе Меньшикова на турнире ONE Fight Night 22

Чемпион ONE в среднем, полутяжелом и тяжелом весе россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал предстоящие бои соотечественников на турнире ONE Fight Night 22, который пройдет 4 мая в Бангкоке.

Чемпион ONE в среднем, полутяжелом и тяжелом весе россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал предстоящие бои соотечественников на турнире ONE Fight Night 22, который пройдет 4 мая в Бангкоке.

Чемпион ONE в среднем, полутяжелом и тяжелом весе россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал предстоящие бои соотечественников на турнире ONE Fight Night 22, который пройдет 4 мая в Бангкоке.

В главном бою Наталья Дьячкова бросит вызов действующей чемпионке ONE в соломенном весе муай-тай (56,7 кг) Смилле Сунделл. Обе соперницы идут в лиге ONE с одинаковым рекордом — четыре победы при отсутствии поражений.

Также в основном карде выступит бывший претендент на чемпионское золото Дмитрий Меньшиков. 26-летний россиянин встретится с тайской звездой муай-тай Синсамутом. Бой пройдет в легком весе ONE (до 77,1 кг.)

— Что вы думаете о следующих боях Натальи Дьячковой и Дмитрия Меньшикова в ONE Championship?

— Дьячкова — очень опасная спортсменка! Она хорошо бьёт, физически очень сильная и ментально заряженная. Моя жена за ней внимательно следит и пророчит ей чемпионство. Следующий бой — это хорошая проверка для Натальи. Против нее сильный противник — Смилла Сунделл. Мы будем болеть и переживать за Наталью, — приводит слова Малыхина ONE. — Дмитрий Меньшиков родом из Кузбасса, откуда и я сам, а это уже о многом говорит. Кузбасс — это очень сильные ребята, к тому же там очень на высоком уровне развит тайский бокс, есть великолепные тренеры и хорошая поддержка у ребят. Они уже очень много лет доказывают своё превосходство в боях с мировой элитой муай-тай. У этого парня очень сильный удар, он долго не проигрывал. Идти десять лет без поражений — это огромный срок. Дмитрий — великий спортсмен. Думаю, что еще один-два боя, и он снова попытает счастье побороться за пояс. Уверен, что он из поражения сделал нужные выводы. Скоро в Кузбассе появится второй чемпион мира!

— Как вы думаете, есть ли у Натальи все необходимое, чтобы победить Смиллу и стать чемпионкой?

— Конечно. Главное — суметь этим правильно воспользоваться. К бою, кроме подготовки, надо хорошо настроиться. У всех бойцов есть отличные качества — и сила есть, и выносливость, и ум бойцовский. Но не все бойцы могут этими качествами пользоваться в день боя — многие сгорают, начинают болеть. Если Дьячкова пройдет все эти напасти и выйдет в лучшей своей форме, то, безусловно, она сможет выиграть пояс. Но у нее сильная и голодная до побед молодая соперница, так что я бы поставил 50 на 50 на этот бой.

— А как насчет Дмитрия Меньшикова? Сможет ли он решить задачу в виде Синсамута?

— Синсамут — сильный и стойкий боец с хорошей школой. У Дмитрия есть большая база любительских боев и хорошая школа кузбасского тайского бокса — лучшая в мире, на мой взгляд. Я бы 70% на 30% в пользу Димы поставил. Я думаю, что Меньшиков все-таки на руках получше, чем Синсамут. Дмитрию нужно больше работать на руках, я вижу ключ к победе в этом — работа по корпусу, работа переходами с корпуса на голову.

Турнир начнется 4 мая в 03:00, прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.