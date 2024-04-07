Новый чемпион ONE, вызов Малыхину и поражение Кузьмина — главные моменты ONE Fight Night 21

Лига ONE Championship провела турнир ONE Fight Night 21 на стадионе Люмпини в Бангкоке. Прямая трансляция осуществлялась 6 апреля с 03:00 по московскому времени.

ПОРАЖЕНИЕ ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА

Представитель команды «Архангел Михаил» из Екатеринбурга Владимир Кузьмин проиграл свой шестой бой в лиге ONE. Бой прошел в промежуточном весе 146,5 фунта по правилам муай-тай.

В начале поединка россиянин преследовал Суаблака и стремился атаковать. Но, несмотря на агрессию Кузьмина, именно вовремя отгруженный Суаблаком удар левой в конце первого фрейма оказался самым сильным в первой трехминутке.

Во втором раунде Суаблак усилил атаку, нанося удары левой по корпусу, чтобы замедлить агрессивного россиянина. В клинче таец тоже вел себя жестко, но россиянин не отступал. В третьем раунде он начал действовать агрессивно и даже зажал соперника в углу. Однако Суаблак нашел выход и заставил Кузьмина гоняться за ним по всему рингу, наказывая его ударами по корпусу и ногами. Суаблак одержал победу единогласным решением, заработал 60-ю победу в карьере и улучшил послужной список в ONE Championship до безупречных 6-0. Попадая теперь в топ-5 легчайшего дивизиона, Суаблак получает возможность вызвать на бой действующего чемпиона Джонатана Хаггерти.

НОВЫЙ ЧЕМПИОН В ЛЕГКОМ ВЕСЕ ПО КИКБОКСИНГУ — АЛЕКСИС НИКОЛЯ

В главном поединке турнира OFN 21 25-летний андердог из Франции Алексис Барбоза Николя свергнул с пьедестала чемпиона Региана Бессметного Эрсила. Николя хорошо приспособился к стилю соперника — он уклонялся от стремительных ударов Эрсила и сам выбрасывал удары, чтобы нарушить ритм боя голландца.

По мере того как бой продолжался, Николя становился все более уверенным в своих силах. Он шел в размен, а во втором фрейме даже уронил Эрсила правым оверхендом.

В середине пятираундового поединка Николя, похоже, почувствовал на себе влияние сильных коленей Эрсила. Однако в чемпионских раундах Барбоза обрел второе дыхание и начал обрабатывать Эрсила лоу-киками. Николя заслужил единогласное решение, увеличив свой непобежденный рекорд до 24-0, прервал 22-матчевую победную серию своего соперника и положил конец пятилетнему правлению Эрсила на вершине дивизиона. И теперь, став новым чемпионом мира по кикбоксингу в легком весе по версии ONE, француз открывает новую эру в этой весовой категории.

РУОТОЛО ВЫИГРАЛ ШОКИРУЮЩИМ ПРИЕМОМ И СОХРАНИЛ ТИТУЛ

В со-главном бою турнира ONE Fight Night 21 Тай Руотоло вышел на бой против австралийца Исаака Митчелла, чтобы защитить титул чемпиона мира по грэпплингу в полусреднем весе, и он сделал это в захватывающей манере. 21-летний американец заставил своего соперника сдаться с помощью инновационного захвата, который потряс всех присутствующих на стадионе Люмини, а также мировое сообщество BJJ. Как многие и ожидали, Руотоло и Митчелл провели первые минуты со-главного боя на ногах борясь за позицию, и каждый из них стремился продемонстрировать свои элитные навыки борьбы и тейкдаунов. Австралийскому претенденту удавалось держать оборону и даже контролировать большую часть боя стоя.

Примерно через три минуты Митчеллу удалось занять позицию сзади, но американец взорвался реверсом, в итоге оказавшись в позиции маунта. После этого Руотоло не стал сбавлять обороты, быстро перешел на спину и без колебаний провел модифицированный удушающий прием. 25-летний австралиец пытался отбиться, но в итоге был вынужден сдаться на отметке 4:43 10-минутного поединка. Тай применил тот же прием, что и его брат-близнец, чемпион мира по грэпплингу в легком весе Кейд Руотоло, который ранее на турнире подчинил бразильского новичка Франциско Лоу.

БЕН ТАЙНАН БРОСАЕТ ВЫЗОВ АНАТОЛИЮ МАЛЫХИНУ

Тяжеловес Бен Тайнан досрочно выиграл у Дьюка Дидье в поединке по ММА в тяжелом весе ONE.

30-летний Бен Ванильный Гром Тайнан — уроженец Канады с отличной борцовской базой. Чемпион среди юниоров, он смог получить спортивную стипендию для обучения в университете Северной Дакоты в США. В ONE он успешно провел два боя и за каждый получил по $50 тысяч бонуса от президента ONE Чатри Ситйодтонга. После досрочной победы над Дьюком Дидье 6 мая (ТКО, 1 раунд) Дидье порвал на себе майку в ринге и обратился к Малыхину: «Вся проблема в том, что у нас средневес держит пояс в тяжелом весе, а это не круто. Я вызываю Анатолия. Я иду за тобой, парень! Возможно, это будет не в следующем бою, но я иду, брат. Так что оглядывайся по сторонам, детка! И он — средневес! В этом мире нет средневеса, который может меня победить. Я ему надеру зад!»

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