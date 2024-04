«Я не вижу его сильных сторон» — Владимир Кузьмин о сопернике на ONE Fight Night 21

Бой россиянина Владимира Кузьмина против Суаблека официально добавлен в кард ONE Fight Night 21. Трансляция турнира начнется в 03:00 по московскому времени на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Бой в легчайшем весе ONE по правилам муай-тай (до 65,8 кг) станет шестым поединком Кузьмина под эгидой ONE. Сейчас он идет с серией из двух побед, обыграв Зафера Сайека и Фабио Райса. Это претендентский бой за право встречи с действующим чемпионом Джонатаном Хаггерти. Перед боем Владимир ответил на вопросы ONE.

— Где вы провели тренировочный лагерь для этого боя?

— К бою с Суаблаком я готовился в родном городе Екатеринбурге, в своем родном зале Академии Единоборств.

— Кто будет секундировать вас в поединке с Сублаком?

— В углу у меня будет, как и в большинстве поединков, мой тренер — Воинов Денис Николаевич.

— Что вы знаете о своем сопернике? Видели ли вы его предыдущие бои?

— О Суаблаке могу сказать, что он хорошо идёт в лиге ONE на длинной серии побед. Он левша. Бои его я, конечно, смотрел. Это моя родная весовая категория, поэтому когда кто-то выступает из моей весовой, то я всегда стараюсь смотреть.

— Каковы сильные стороны вашего соперника и как вы с ними справитесь?

— Я не вижу его сильных сторон. Пусть уж лучше он сам беспокоится о том, как справиться с моими сильными сторонами.

— Каковы слабые стороны соперника и как вы будете их использовать?

— Главная его слабость в том, что он много пропускает ударов с рук.

— Что будет вашим главным преимуществом в этом бою?

— Удары руками, скорость и точность передвижения.

— Каков ваш прогноз на то, как будет проходить этот бой и чем он закончится?

— Я не люблю давать прогнозы в принципе, так как в бою случается всякое. Я думаю, что это будет зрелищный поединок в любом случае.