Екатерина Вандарьева проведет бой в женском карде ONE 8 марта

Президент лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонг сделал заявление на пресс-конференции турнира ONE 166: Катар — 8 марта лига проведет турнир ONE Fight Night 20, в состав которого войдут только женские бои. Среди 18 спортсменок есть и Екатерина Вандарьева по прозвищу Барби. Соперницей Вандарьевой станет восходящая звезда Мартина Керчинска из Польши. Бой пройдет в соломенном весе по правилам муай-тай. Спортсменкам предстоит выяснить, что сильнее — богатый опыт Вандарьевой или агрессия и напор молодой польской соперницы. Несмотря на то, что Вандарьева провела несколько близких боев в ONE, заветной победы ей получить так и не удалось. Вандарьева, которая перед прошлым боем поменяла залы и стала тренироваться с командой Романа Крыкли и Чингиза Аллазова, несомненно, сделает все возможное, чтобы ее руку подняли в ринге на этот раз. Но на ее пути стоит агрессивная Керчинска, которая показала свой жесткий характер взрывным дебютом в ONE. Он мощным нокаутом обыграла Нат Wondergirl Ярунсак в начале этого месяца. Если Керчинской удастся одержать еще одну быструю победу, то это станет громким заявлением 21-летней спортсменки для всех в дивизионе. Другие бои ONE Fight Night 20 Возглавит кард ONE Fight Night 20 чемпионский бой американки Джанет Тодд против Петджиджи из Таиланда (атомный вес, кикбоксинг). Они проведут бой за объединение поясов по кикбоксингу в атомном весе ONE. Со-главным поединком станет бой за титул чемпионки мира в атомном весе муай-тай между Алисией Родригес (Бразилия) и Кристины Моралес (Испания). В атомном весе ММА малазийская сенсация Джихин Радзуан надеется продолжить свое восхождение в лиге, пройдя японку Чихиро Саваду. Она занимает пятую строчку рейтинга и выиграла четыре из пяти последних поединков, уступив решением лишь действующей чемпионке мира в атомном весе Стемп Фэйртекс. Кард ONE Fight Night 20 будет насыщен зрелищными поединками, которые продемонстрируют мастерство лучших спортсменок ONE. Трансляция карда ONE Fight Night 20 начнется 9 марта в 04:00 по московскому времени на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».