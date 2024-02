Анатолий Малыхин о турнире ONE 166: «Я готов в один вечер подраться сразу с двумя парнями»

Двойной чемпион лиги ONE Анатолий Малыхин (13-0) возглавит турнир ONE 166: Катар, где он предпримет попытку стать чемпионом в трех весовых категориях — средней, полутяжелой и тяжелой. Малыхин спустился в средний вес ONE (93 кг) для второй встречи с бойцом из Нидерландов Рейниром де Риддером.

Малыхин рассказал о подготовке к бою, прогнозах на бой и работе с молодыми бойцами.

О том, чем этот бой будет отличаться от от предыдущего боя с де Риддером

В этот раз я буду стройнее! Сейчас чувствую себя великолепно. Иногда, когда на тренировках делаю бой с тенью или луплю по снарядам, то сам себя боюсь. Я очень быстрый и очень сильный, выносливый и очень мотивирован. Я хочу сотворить историю, и это меня толкало все эти месяцы вставать рано утром и выкладываться на 100%. Я заметил только одно изменение — помолодел на 20 лет, это точно. Так, как я сейчас себя чувствую, я никогда не чувствовал. Форма просто отличная!

О подготовке к бою с де Риддером

У меня единственный тренер — это Джонни (Джон Хатчинсон). А спарринг-партнерами в этот раз стали ребята из Казахстана, которые приехали тренироваться в «Тайгер муай-тай» на Пхукете. В подготовке было очень много борьбы, среди спарринг-партнеров — много отличных борцов. В основном в этот лагерь мы боролись, а еще работали с Джонни на снарядах и на лапах. В этот раз во время лагеря мы больше боролись, так как я практически уверен в том, что де Риддер будет бороться. Мы много работали на вольной борьбой, чтобы меня было тяжело перевести в партер, а также работали над джиу-джитсу. Но было и одно нововведение — мы очень много плавали. Плавание и для кардио хорошо, и вообще расслабляет — это для меня как медитация.

О сопернике Рейнире де Риддере

Думаю, что он сделал уже выводы из нашей предыдущей встречи, но что он может предпринять за это время? Я не думаю, что он научился драться в стойке или приобрёл сильный удар, или научился вольной борьбе. Да, он понял, чем я опасен, и они с командой придумали какой-то новый план. Но, что самое страшное для всех моих соперников, у меня вообще нет плана на бой. Я просто выхожу и занимаюсь любимым делом, получаю от этого удовольствие. Когда мы зайдем с де Риддером в клетку, то в первой же сцепке мы увидим, на что способен де Риддер в весе 93 килограмма. Думаю, что все повторится, как и в прошлый раз.

О бое бывших соперников Малыхина — Амира Алиакбари и Арджана Буллара, которые выступят в тяжелом весе на ONE 166

Это прекрасное противостояние, хорошая проверка для обоих. Считаю, что до этого у них не было соперников на пике, и эта встреча покажет, чего они стоят на самом деле. Мое мнение, что выиграет Арджан — он более умный боец. Амир же — боец одного раунда. Он может перевести в партер, он может сильно ударить, но со второго раунда у Амира быстро кончаются силы, с чем он не может ментально справляться. На мой взгляд, Арджан перетерпит первый раунд, где-то будет осторожничать, а где-то будет вести такое чуть грязное ММА. А потом он по очкам этот бой заберёт. Конечно, Арджан не нокаутирет Алиакбари — у него нет такой мощи нокаутирующей, но я думаю, что он переиграет его. Арджн — более умный боец, более хитрый. Я готов драться с любым, для меня нет никакой разницы. Я готов в один вечер подраться сразу с двумя этими парнями, если того попросит лига.

О работе угловым на турнирах ONE и тренерской работе в будущем

Когда я сам не готовлюсь к бою, то всегда стараюсь прийти на тренировки, смотрю, как ребята спаррингуются, какие у них есть отставания в борьбе, ударке, функционалке или в прессинге. Я стараюсь дать им мотивацию своим примером. Они видят, как лига ONE поменяла мою жизнь. Сейчас очень много ребят тянутся к нам и хотят попасть в ONE, хотят изменить свою жизнь, и это очень круто. Пока мне всё нравится так, как есть. Мне просто нравится находиться рядом с ребятами, видеть, как они делают свои первые шаги в промоушене.

Прямую трансляцию турнира ONE 166 смотрите в пятницу с 15:30 (мск) на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.