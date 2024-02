Малыхин, Кузьмин, Салдоев — объявлен финальный кард ONE 166 в Катаре

Лига ONE Championship опубликовала полный кард турнира ONE 166, который пройдет 1 марта в Дохе, Катар. Кроме хедлайнера Анатолия Малыхина азиатская лига добавила в кард еще двух россиян — Владимира Кузьмина и Али Салдоева.

Владимир Кузьмин vs Зафер Сайик

Изначально Кузьмин должен был встретиться с легендарным тайским бойцом Нонг- О Хама, но в кард были внесены изменения. Теперь соперником Кузьмина, который представляет команду «Архангел Михаил» из Екатеринбурга, станет 25-летний Зафер Сайик из Турции. Поединок пройдет в промежуточном весе 67 кг по правилам муай-тай.

Турецкий спортсмен начал путь в боевых искусствах в возрасте восьми лет и со временем несколько раз завоевывал титул чемпиона Европы по кикбоксингу. Этот бой станет его первым поединком под эгидой ONE.

В 2020-м году Кузьмин выиграл первый отборочный турнир Road to ONE. В лиге его рекорд — две победы и два поражения, но эта статистика не дает полной картины. Кузьмин хоть и потерпел поражение в бою с Джонатаном Хаггерти (чемпион ONE по муай-тай и кикбоксингу), но сумел показать конкурентный поединок. Он держал британца в напряжении весь бой.

26-летний Кузьмин в последний раз выходил в ринг ONE в ноябре 2023 года, когда после напряженного трехраундового противостояния с португальцем Фабио Риса судьи отдали победу бойцу из Екатеринбурга.

Али Салдоев vs Закария Эль-Джамари

23-летний Салдоев должен был дебютировать в ONE еще на турнире ONE Fight Night 18 против сильного соперника из Таиланда по прозвищу Черная Пантера, но в карде произошли изменения. В активе Салдоева есть три профессиональных поединка по ММА на турнирах RCC Intro и RCC. Во всех трех он одержал победы, две из них — техническим нокаутом. В кикбоксинге (К-1) он тоже идёт без поражений с рекордом 6-0, и две из этих побед были одержаны через нокаут. Он тренируется в Екатеринбурге и представляет, как и Кузьмин, команду «Архангел Михаил».

Салдоев родился в 2000 году в Таджикистане и в возрасте 14 лет переехал с семьей в Россию. Его спарринг-партнерами в разное время были Петр Ян, Тагир Халилов, Мамука Усубян и Кямран Набати.

Соперником Салдоева в этом бою по правилам муай-тай станет 34-летний марокканец Закария Эль-Джамари, который в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Боец по прозвищу Робин Гуд начал свою карьеру в составе эмиратской национальной сборной по боксу. В 2023 году Эль-Джамари перешел в профессионалы, заработав рекорд 4-0-1 с двумя нокаутами.

Главный бой ONE 166 — Малыхин vs Де Риддер

В главном бою турнира ONE 166 за титул чемпиона мира по ММА в среднем весе ONE (93 кг) встретятся давние соперники — россиянин Анатолий Малыхин и боец из Нидерландов Рейнер де Риддер.

Малыхин продолжает удерживать пояса в тяжелом и полутяжелом весе. Последний пояс он отобрал у Де Риддера в декабре 2022 года, нокаутировав соперника в первом раунде. Теперь же сибиряк предпринимает рекордную попытку стать обладателем сразу трех поясов в одном промоушене и оставить де Риддера без чемпионских титулов в лиге ONE.

Непобежденный Малыхин имеет в своем активе 13 побед, пять из них — в ONE. У 33-летнего де Риддера в активе 16 побед и единственное поражение от Малыхина.

Другие бои карда ONE 166

Турнир ONE 166 включает в себя два со-главных боя. За объединение поясов в полулегком весе ONE (70,3 кг) по правилам ММА выступят Танг Кай и Тан Ли. В соломенном весе ММА (56,7 кг) Джарред Брукс проведет защиту пояса против Джошуа Пасио.

В карде кроме де Риддера выступят еще два бывших противника Малыхина — Амир Алиакбари и Арджан Буллар. У Буллара Малыхин забрал пояс в тяжелом весе в январе прошлого года, а Алиакбари боец из России прошел еще в сентябре 2021 года, нокаутировав иранца в первом раунде.

Всего в карде ONE 166 заявлено 10 боев по правилам ММА, муай-тай, бокса и сабмишн грэпплинга.

Трансляция карда ONE 166 начнется в 15:30 в пятницу 1 марта на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.