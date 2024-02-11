Победа Бекмурзаева и другие хайлайты ONE Friday Fights 51

9 февраля на турнире ONE Friday Fights 51 лиги ONE Championship в ринге выступили три бойца из России, но только одному удалось одержать победу.

9 февраля на турнире ONE Friday Fights 51 лиги ONE Championship в ринге выступили три бойца из России, но только одному удалось одержать победу.

9 февраля на турнире ONE Friday Fights 51 лиги ONE Championship в ринге выступили три бойца из России, но только одному удалось одержать победу.

Бекмурзаев vs Окуяма (кикбоксинг, промежуточный вес)

Дагестанский ударник Темирлан Бекмурзаев остановил Масахито Окуяму, несмотря на преимущество последнего в росте и опыте. Бекмуразов с самого начала смог сократить дистанцию и отлично обрабатывал соперника левыми хуками и лоу-киками в первом и втором раундах.

В заключительном раунде Окуяма яростно бился против Бекмурзаева, но его усилия оказались напрасными. Бекмурзаев обрушил на Окуяму шквал диких ударов и нанес несколько бэкфистов, которые пошатнули Окуяму. Дагестанец держал высокий темп до конца поединка и одержал победу единогласным решением, улучшив свой общий рекорд до 8-2.

Чангелия vs Бутасаа (кикбоксинг в полулегком весе ONE)

Мохаммед Бутасаа омрачил дебют Дмитрия Чангелии в крупнейшей азиатской лиге В поединке по правилам кикбоксинга Бутасаа выиграл раздельным решением судей и одержал 17-ю победу в карьере. В первом раунде ударная техника марокканца была намного точнее, в результате чего у Чангелии открылось рассечение над левым глазом. Во втором раунде Бутасаа добавил газа, разбирая соперника и прекрасно управляя дистанцией. Чангелия отвечал контрударами, работал комбинациями, что могло выровнять ситуацию. Но по итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Бутасаа.

Тиленов vs Паршиков (ММА, промежуточный вес)

Казакбай Тиленов одержал впечатляющую дебютную победу над Иваном Паршиковым в поединке по правилам ММА. Россиянин Паршиков показал потрясающую волю к победе и ресурс сопротивления, но не смог пройти дебютанта из Кыргызстана Тиленова в поединке по правилам ММА. Паршиков хорошо начал первый раунд, а его соперник показал отличную работу с рук и технику грэпплинга. Во втором раунде преимущество Тиленова в физической подготовке стало заметно, когда он начал изматывать Паршикова, который в третьем раунде держался уже за счет силы воли. Этого оказалось недостаточно, когда Тиленов занял позицию сверху и стал обрабатывать соперника ударами. Бой был остановлен на отметке 2:07 финального раунда. Победа позволила Тиленову довести свою профессиональную статистику до 6-1. Для Паршикова это второе поражение подряд.

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