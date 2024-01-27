Запрещенное колено, остановка боя и победа и другие события ONE FRIDAY FIGHTS 49

Шесть боев из двенадцати на турнире ONE Friday Fights 49 в пятницу 26 января закончились нокаутами и один бой — техническим нокаутом послед четвертого нокадуна в одном раунде. Президент лиги ONE Чатри Ситйодтонг выплатил бойцам шесть бонусов по $10 тысяч.

Даякаев нокаутировал Черкеза

Дагестанец Абдулла Даякаев одержал вторую подряд победу в лиге ONE, выиграв нокаутом во втором раунде у представителя Турции Шевкета Черкеза. Бой прошел по правилам муай-тай в легчайшем весе.

Черкез начал бой с диких ударов, пытаясь застать молодого бойца врасплох. Но 21-летнего Даякаева это не смутило, он стал работать на дистанции. В начале второго раунда Даякаев подхватил ногу соперника, провел подсечку, а когда Черкез упал, дагестанец отправил вдогонку удар коленом. На этом моменте бой был остановлен — удар был признан запрещенным и Черкез получил время для восстановления. Поединок продолжился и во втором раунде Даякаев повысил давление на соперника и встречным ударом с правого локтя отправил на канвас «Турецкого убийцу». Он сохранил напор, чтобы окончательно добить Черкеза коротким левым хуком на отметке 1:39 второго раунда.

Доминирующий дебют Хаггерти

Одним из самых интригующих боев турнира стал дебют 19-летнего англичанина Фредди Хаггерти — младшего брата чемпиона ONE в двух видах спорта (муай-тай и кикбоксинге) Джонатана Хаггерти. И брат легендарного «Генерала» Хаггетри не разочаровал публику. В поединке в соломенном весе муай-тай против опасного Данкалонга он показал настоящий дух воина и филигранную технику. Соперники взяли высокий темп с первых секунд боя. Хаггерти атаковал, но Данкалонг работал в жесткой тайской манере и отвечал ударом на удар, и даже сумел сбить соперника на настил в конце первого фрейма. Этим он только раззадорил соперника — он включил полный газ во втором раунде и на 14-й секунде провел чистейшую комбинацию с рук, разобрав своего соперника на детали.

Хаггерти заработал бонус за яркий нокаут, а его послужной список улучшился до 21-4.

Накроб уничтожил Петтонглора в главном бою турнира

Накроб Фэртекс и Петтонглор Ситлуангпинумфон завершили турнир захватывающим трехраундовым поединком, из которого Накроб вышел победителем благодаря единогласному решению судей. Петтонглор был острее в начале поединка. Благодаря своей способности работать на опережение он через две минуты боя уронил оппонента на настил. Накроб решил отыграться и на протяжении всего второго раунда сушил ноги Петтонглора. Исход поединка решил третий раунд, где на последней минуте Накроб несколько раз сумел отправить соперника в нокдаун, выбить победу и заработать бонус за красивый бой.

Теперь рекорд 25-летнего Накроба составляет 64-21.