Шарифу Мазориеву не удалось пройти титулованного тайского соперника

В своем дебютном бою в ONE боец из Кемерово Шариф Мазориев проиграл единогласным решением Конгторани Сор Соммаи из Таиланда на турнире ONE Friday Fights 48.

Бойцы провели поединок в наилегчайшем весе муай-тай. Бой прошел 19 января на стадионе Лумпхини в Бангкоке.

Перед выходом на поединок в активе Конгторани было 66 побед и 15 поражений, он дважды выигрывал титул чемпиона стадиона Раджадемнен. 25-летний Мазориев имеет титул чемпиона России и Европы по муай-тай, а также звание мастера спорта.

Россиянин вызвал одобрение зрителей, исполнив перед боем традиционный танец вай-кру, который демонстрирует уважение к традициям и тренерам муай-тай. Но с самого начала первого трехминутного фрейма Конгторани показал, что находится на своей территории. Тайский боец, которому сейчас 27 лет, стал заниматься муай-тай в шесть лет и большую часть своей жизни провел в тренировочных кемпах и на профессиональном ринге.

В первом раунде Мазориев атаковал Конгторани, используя ударную технику. Ему удалось нанести удар в голову оппонента, но Конгторани тут же перехватил инициативу и доминировал на протяжении всего трехраундового боя.

В середине поединка Конгторани прижал Мазориева к канатам, где продолжил следовать своему сценарию. Ближе к концу боя таец дважды отправил Мазориева в нокдаун шквалом ударов и мощным локтем из клинча. У Мазориева оказалось рассечено лицо, но он показал силу характера и продержался до финального гонга. Конгторани одержал победу единогласным решением и довел свой рекорд до 67-15-1.

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