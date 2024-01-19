Тувинский боец заставил врачей остановить поединок на турнире ONE Friday Fights 48

19 января тувинец Кара-оол Чангы из команды Red Eagles города Кызыл показал захватывающий бой на легендарном стадионе Люмпини в Бангкоке. В конце второго раунда он из положения сайд-контроля так мощно поработал локтями, что врачи запретили продолжать бой.

Болельщики ожидали, что 26-летний Кара-оол Чангы, представлявший в прошлом Россию на чемпионате мира по ушу-саньда, предпочтет биться в стойке. Однако, он продемонстрировал отличную работу как на руках, так и в партере. Кара-оол Чангы доминировал на протяжении первого и второго раунда, эффективно уклоняясь от ударов соперника из Филиппин Арсенио Балисакана и демонстрируя высокие навыки борьбы. В начале поединка филиппинец потряс Чангы ударом с правой, но больше ему ничем не удалось удивить тувинца. На третьей минуте первого раунда он уложил соперника на канвас и перешел в жесткий ground-and-pound. Филипинцу удалось подняться, но Кара-оол догнал его ударом с колена в подбородок. После нескольких напряженных моментов в углу, оппоненты пошли в размен в стойке, и на последней минуте Кара-оол опять смог перевести соперника в партер. Он показал не только хороший контроль, но и способность наносить четкие удары из маунта, за что получил несколько дополнительных очков от судей.

Во втором раунде Балисакан осторожничал, соперники долго работали у канатов, пытаясь перевести бой в партер. На последней трети раунда Кара-оол попробовал провести тейкдаун, но Балисакан схватился за канаты. Но это не помогло и последняя минута боя прошла на канвасе. Кара-оол показал отличный сайд-контроль и на последних секундах боя он обрушил на соперника град ударов локтями.

После второго раунда на ринге появился доктор, который вынес решение о прекращении поединка. Судья в ринге остановил бой и победу техническим нокаутом во втором раунде присудили россиянину.

Кара-оол Чангы сохранил чистый рекорд, доведя количество профессиональных побед в ММА до пяти.

В еженедельных боях серии ONE Friday Fights соревнуются подающие надежды проспекты, которые имеют шанс попасть в основной ростер ONE и заключить контракт на общую сумму в $100 000.

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