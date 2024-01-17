«Не хочу просить бой с Тононом. Хочу его заслужить!» — Шамиль Гасанов после победы на ONE Fight Night 18

Победитель главного боя карда ONE Fight Night 18 Шамиль Гасанов прокомментировал свой поединок против О Хо Таека и возможный реванш с Гарри Тононом.

Победитель главного боя карда ONE Fight Night 18 Шамиль Гасанов прокомментировал свой поединок против О Хо Таека и возможный реванш с Гарри Тононом.

13 января в главном бою турнира ONE Fight Night 18 в Бангкоке четвертый номер полулегкого дивизиона (70,3 кг) Шамиль Гасанов выиграл у О Хо Таека из Южной Кореи.

В течение 15 минут два бойца мирового класса сражались в финальном поединке первого номерного карда ONE Championship в 2024 году.

Гасанов, занимающий четвертую строчку рейтинга, считается один из сильнейших грэпплеров дивизиона. Он демонстрировал навыки борьбы и контроля. Уроженец Дагестана часто переводил бой в партер, где продолжал контролировать оппонента, стремясь провести сабмишен. Со своей стороны, О Хо Таек демонстрировал отличные способности к защите от удушений.

— Он оказался крепким парнем. О Хо Таек удивил меня хорошей защитой. До боя был уверен, что превосхожу его в борьбе и грэпплинге. Он очень хорошо защищался от удушений, было видно, что он именно к этому и готовился, — приводит слова Гасанова ONE.

После упорной борьбы в первом раунде Гасанов едва не провел удушающий прием, но О чудом выстоял и занял верхнюю позицию. По словам Гасанова, выиграть его соперник не смог, так как был измотан навязанной ему борьбой и стал быстро терять функциональные навыки.

— После первого раунда я знал, что он устал. Мои секунданты сказали сразу, что он больше устает, чем я. Увидел, как у него быстро начало проседать кардио. Жаль, что из-за своего состояния я не смог показать свою ударную технику, — заявил Гасанов.

Как оказалось, перед началом поединка у Гасанова случилось отравление и поднялась температура до 37,5. При этом мыслей о том, чтобы сняться с боя, у него не возникало.

— В бою все шло по плану, хотя и чувствовал себя ужасно — я отравился в тот день, поднялась температура, но я все равно вышел на бой… По сути, я мог бороться сколько угодно, даже в таком состоянии — с изжогой и температурой, но я не хотел просто «залежать» соперника, я искал финиш! Жаль, что из-за своего состояния не смог показать свою ударную технику, но бой выиграл, и это главное, — считает Шамиль Гасанов.

После трех раундов судьи присудили 28-летнему россиянину победу единогласным решением. Таким образом, рекорд Гасанова стал 14-1, что позволяет ему сохранить право на место в чемпионской гонке.

Гасанов подтвердил, что ему по-прежнему интересен бой с Гарри Тононом. Он заявил, что не просто хочет бросить вызов, а заслужить этот бой:

— Я не хочу просить бой с Гарри, я хочу его заслужить! Понимаю, что сейчас этот бой может ему быть неинтересен. Но я буду принимать все бои, которые могут привести меня к Тонону. И да, он мне интересен всегда! Не важно, будет он после победы или проигрыша. Даже если я стану раньше него чемпионом, то все равно соглашусь на бой с ним. Не думаю, что после этого боя мне дадут реванш с ним, но мистер Чатри может сделать любой бой, если ему это интересно. Я бросил вызов Гарри в ринге после боя, чтобы все знали, что я в любое время готов!

Как оказалось, во время турнира ONE Fight Night 18 Тонон и сам поинтересовался у Гасанова, готов ли тот к реваншу:

— Перед взвешиванием мы поговорили с ним в Бангкоке, и он сам поинтересовался, хочу ли я реванш. Я сказал ему, что готов выйти на любом уведомлении. Я даже готов полететь в Японию на турнир ONE 165 и подстраховать его следующий бой, если надо. Мне сказали, что после этой победы мой бой с Тононом может быть интересен в Америке.

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