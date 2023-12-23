Таванчай удержал чемпионский титул — результаты и бонусы последнего турнира ONE в 2023 году

Звезда тайского бокса Таванчай сумел удержать титул чемпиона полулегкого дивизиона в поединке против Супербона на турнире ONE Friday Fights 46 в Бангкоке. Всего на турнире ONE Friday Fights 46 присудили 6 бонусов от $10 000 до $50 000 и один контракт на $100 000.

Звезда тайского бокса Таванчай сумел удержать титул чемпиона полулегкого дивизиона в поединке против Супербона на турнире ONE Friday Fights 46 в Бангкоке. Всего на турнире ONE Friday Fights 46 присудили 6 бонусов от $10 000 до $50 000 и один контракт на $100 000.

Звезда тайского бокса Таванчай сумел удержать титул чемпиона полулегкого дивизиона в поединке против Супербона на турнире ONE Friday Fights 46 в Бангкоке. Всего на турнире ONE Friday Fights 46 присудили 6 бонусов от $10 000 до $50 000 и один контракт на $100 000.

Главный бой: Таванчай против Супербона

В пятираундовом поединке на стадионе Lumpinee Boxing Stadium было все, что делает муай-тай высокого уровня захватывающим зрелищем — от умных контратак до жестких разменов. 24-летний Таванчай начал свою вторую защиту титула чемпиона мира с пуш-киков, не давая бывшему чемпиону нагрузить его печально известными хай-киками.

Но Супербон довольно быстро адаптировался. Вместо того, чтобы атаковать снаружи, он направил свои усилия на работу локтями, которые всегда были отличительной чертой его стиля. Супербон, который некоторое время назад перешел из муай-тай в кикбоксинг, как оказалось, не забыл, как работать локтями — использовал он их хорошо и часто. Впрочем, как и Таванчай. На протяжении всего поединка Таванчай впечатывал в череп 33-летнего соперника такие локти, которые могли бы похоронить карьеру большинства соперников.

В конце Супербон начал атаковать хай-киками, с каждой попыткой подбираясь все ближе и ближе. Но Таванчай, демонстрируя бойцовский IQ, который отделяет обычного бойца от великого, уходил от них с улыбкой и наносил соотечественнику идеальные контрудары. Агрессия Таванчая позволила ему удержать преимущество в течение всех 15 минут, и в итоге двое из трех судей отдали ему победу в этом поединке.

Благодаря этой монументальной победе представитель зала PK Saenchai сохранил свой титул чемпиона ONE в полулегком весе по муай-тай и увеличил свой профессиональный рекорд до 132-31-2. Он также намекнул на возможный переход в другой вид спорта.

- Я показал всем, что я лучший в муай-тай, — сказал Таванчай комментатору Митчу Чилсону во время послематчевого интервью. - Далее я хочу получить пояс по кикбоксингу.

Другие чемпионские бои на ONE Friday Fights 46

В карде ONE Friday Fights 46 было заявлено еще два чемпионских боя.

В женском поединке за временный титул в атомном весе 21-летняя спортсменка из Таиланда Патитджа (Phetjeeja «The Queen» Lukjaoporongtom) показала феноменальные технические и волевые качества в поединке с одной из лучших ударниц мира Аниссой Мексен. После пяти раундов ожесточенного поединка золотой пояс ONE весом 26 фунтов (11,8 кг) оказался на плечах Патиджи.

В соломенном весе ONE Праянчай (Prajanchai PK Saenchai) смог вернуть себе пояс чемпиона в поединке против Джозефа Лазири. Чемпион Лазири вышел в ринг пританцовывая, но его уверенности скоро был нанесен большой урон. Праянчай выходил на бой в надежде отомстить итальянцу за поражение в мае 2022 года и вернуть себе пояс чемпиона. Ему понадобилось для этого всего 88 секунд.

После короткой разведки Лазири бросился вперед с агрессивной комбинацией, но был встречен сокрушительным ударом левого локтя от Праянчая, который повалил итальянца на канвас — соперник был не в состоянии продолжать бой. Благодаря молниеносному финишу Праянчай улучшил свой рекорд до 342-52-3. За этот сокрушительный нокаут тайский спортсмен получил бонус в размере $50 000.

Все бонусы и результаты ONE Friday Fights 46

На заключительном турнире 2023 года лига ONE Championship выдала 7 бонусов и присудила один контракт на $100 000.

Наилегчайший вес, муай-тай, титульный бой

Tawanchai PK Saenchai выиграл у Superbon Singha Mawynn (решением)

Соломенный вес, муай-тай, бой за объединение поясов

Prajanchai PK Saenchai выиграл у Joseph Lasiri (нокаут, 1:28, 1 раунд) — бонус в $50 000

Атомный вес, кикбоксинг, временный пояс

Phetjeeja Lukjaoporongtom выиграла у Anissa Meksen (единогласное решение)

Муай-тай, легчайший вес

Nico Carrillo выиграл у Nong-O Hama (нокаут, 1:28, 2 раунд) — бонус в $10 000

Муай-тай, 140 фунтов, промежуточный вес

Seksan Or Kwanmuang выиграл у River Daz (раздельное решение)

Муай-тай, 136 фунтов, промежуточный вес

Nabil Anane выиграл у Muangthai PK Saenchai (единогласное решение)

Муай-тай, легчайший вес

Kulabdam Sor Jor Piek Uthai выиграл у Fariyar Aminipour (нокаут, 2:51, 1 раунд)- бонус в $10 000

Муай–тай, наилегчайший вес

Jaosuayai Sor Dechapan выиграл у Petsukumvit Boi Bangna (решением) — бонусы двум соперникам по $10 000

Муай-тай, легчайший вес

Suablack Tor Pran49 выиграл у Craig Coakley (нокаут, 2:15, 1 раунд) — бонус в $10 000 и контракт на $100 000

Муай-тай, 132 фунта, промежуточный вес

Chorfah Tor Sangtiennoi выиграл у Eisaku Ogasawara (нокаут, 0:57, 2 раунд) — бонус в $10 000

Муай-тай, 132 фунта, промежуточный вес

Suriyanlek Por Yenying выиграл у Yodkritsada Sor Sommai (нокаут, 0:15, 2 раунд) — бонус в $10 000