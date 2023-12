Супербон против Таванчая на финальном турнире года лиги ONE

22 декабря в Бангкоке лига ONE Championship закроет 2023 год турниром ONE Friday Fights 46. В главном поединке вечера за чемпионский пояс в полулегком весе ONE (70,3 кг) подерутся две суперзвезды тайского бокса — Таванчай и Супербон.

Главная интрига боя — сможет ли 33-летний Супербон, который с приходом в ONE концентрировался на кикбоксинге, где завоевал золото, оттеснить 24-летнего феноменально техничного чемпиона Таванчая?

Бой этих звезд одного из самых жёстких видов ударных единоборств несколько раз откладывался из-за болезней и травм, но Супербон полон решимости завоевать золото.

— Этот поединок может стать боем года, — уверен претендент Супербон, который в прошлом удерживал титул чемпиона ONE по кикбоксингу в полулегком весе. Этот титул в январе он уступил Чингизу Аллазову, но поединок с чемпионом Таванчаем — шанс закончить год на высокой ноте:

— В начале года я потерял свой пояс по кикбоксингу. Но в конце года у меня появилась возможность побороться за золото в муай-тай. Я думаю, что это лучшая возможность отыграться. Если выиграю титул чемпиона мира по муай-тай, то в следующем году планирую вернуть свой пояс по кикбоксингу. Я не беспокоюсь о результате — просто хочу сделать все, что в моих силах, а зрители уже смогут оценить наши усилия.

Супербон признает отличную физическую форму и техничность соперника, но он также уверен, что сможет найти брешь в его геймплане:

— Залог успеха Таванчая — природный талант, физическая форма и телосложение, а также большая поддержка от его тренировочного зала. Таванчай — высокотехничный боец. Мне стоит опасаться ударов его левой ноги, его суперкомбинаций — кик левой и тейкдаун. А ещё не стоит игнорировать его левую руку. Но есть у него и слабость — когда бой идёт всю дистанцию, то у Таванчая быстро заканчивается бензин в баке.

Сомнения в успехе Супербона вызывает его пристальное внимание к другому виду спорта: после прихода в ONE Championship он выступал исключительно в кикбоксинге, закрепив за собой статус одного из величайших бойцов в этом виде спорта. Однако, он считает, что возвращение в муай-тай не станет большой проблемой:

— Я никогда не считал себя кикбоксером. Я всегда был бойцом муай-тай. И я не думаю, что у Таванчая больше опыта в муай-тай, чем у меня. Для меня нет разницы между муай-тай и кикбоксингом. В ранние годы, когда я дрался на Люмпини, то моим главным оружием были колени и локти. Они были моей фишкой с самого начала. Я просто перестал использовать их на некоторое время [в кикбоксинге]. Но эти навыки у меня остались, и я могу использовать их в любой момент.

Трансляцию турнира ONE Friday Fights 46 смотрите 22 января в 15:30 мск на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.