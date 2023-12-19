Поражение Кабутова и победа Сулейманова — результаты ONE Friday Fights 45

На турнире ONE Friday Fight 45 на стадионе Люмпини в Бангкоке на ринг вышли 12 пар бойцов муай-тай и ММА.

На турнире ONE Friday Fight 45 на стадионе Люмпини в Бангкоке на ринг вышли 12 пар бойцов муай-тай и ММА.

Шерзод Кабутов vs Яруйдсак (муай-тай)

В наилегчайшем весе муай-тай Яруйдсак одержал дебютную победу в ONE с минимальным преимуществом против представителя Кыргызстана Шерзода «Льва» Кабутова.

В первом раунде 24-летний Кабутов уверенно парировал удары соперника тяжелыми боксерскими комбинациями, в то время как тайский спортсмен был точен в своих прямых ударах. Во втором раунде Яруйдсак стал чаще наносить прямые удары левой рукой и забил несколько жестких локтей, но Кабутов устоял на ногах и контратаковал с рук. В третьем раунде оба бойца шли на равных и успешно вели обмен ударами. Удар с левой от Яруйдсака запрокинул голову Кабутова далеко назад, на что он отвечал контрударами и атакующими ударами с разворота.

По итогам трех раундов двое судей отдали победу Яруйдсаку раздельным решением, увеличив его рекорд до 76-5-10.

Сулейман Сулейманов vs Нурсултан Токторов (ММА)

Сулейману Сулейманову удалось сохранить чистый рекорд, выиграв у соперника из Кыргызстана во втором раунде боя по правилам ММА в полулегком весе ONE (70,3 кг). В первом раунде азербайджанский атлет, который тренируется в зале Анатолия Малыхина «Добрыня», оказался во множестве опасных ситуаций. Ему пришлось принять на себя удары по голеням и икрам, а также прямых правых от Токторова, прежде чем он смог найти брешь в работе противника.

Однако решимость Сулейманова принесла свои плоды уже через 12 секунд второго раунда: он воспользовался попыткой Токторова провести тейкдаун, поймал соперника на гильотину и одержал победу сабмишеном.

Дебютная победа в ONE довела рекорд Сулейманова до 10-0, а Токторов в первый раз в профессиональной карьере испытал горечь поражения.

Главный бой Отоп vs Сонер Сен (муай-тай)

В главном событии вечера турецкий боец Сонер Golden Boy Сен одержал вторую победу подряд через нокаут в первом раунде подряд в рамках ONE Championship.

В начале поединка по правилам муай-тай в легчайшем весе ONE (61,3 кг) тайский боец Отоп отправил Сена в нокдаун, на что тот практически не отреагировал, немедленно вступив в жесткий размен с противником. Мощным панчем в челюсть он отправил Отопа на канвас. Тайский боец не смог подняться, и победа была присуждена Сену на отметке 1:47 первого раунда. Таким образом он улучшил свой послужной список до 20-7 (2-0 в ONE).

Следующий турнир серии ONE Friday Fights 22 декабря станет последним турниром лиги ONE Championship в 2023 году. В главном поединке встретятся две суперзвезды тайского бокса — Супербон и Таванчай.

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