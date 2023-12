Шерзод Кабутов и другие бои ONE Friday Fights 45

15 декабря в рамках еженедельной серии пятничных турниров ONE Friday Fight, 12 пар бойцов ММА и муай-тай сойдутся на стадионе Люмпини в Бангкоке, Таиланд.

В наилегчайшем весе муай-тай в ринге ONE вновь появится ударник из Кыргызстана Шерзод Кабутов. 24-летний Кабутов, базой которого является кикбоксинг, имеет рекорд 62-13. Он ярко дебютировал в ONE с победой над Денисом Пуричем в мае 2022 года, но три последующих боя против тайских бойцов закончились для него поражением. Все поражения были присуждены решением судей, одно из них было раздельным.

Сможет ли Кабутов в этот раз реабилитироваться, а, может, и досрочно нокаутировать соперника, чтобы не дать судьям шанса решать исход поединка? Соперник Кабутова — опытный Яруйдскук (Jaruadsuk Sor Jor Wichitpadriew), который к 23 годам уже имеет рекорд 75-5-10. Для него это будет дебютный бой в ONE.

В ММА примут участие четыре бойца с безупречным небитым рекордом. Азербайджанец Сулейман Сулейманов (9-0) из зала Анатолия Малыхина «Добрыня» выйдет против 22-летнего Нурсултана Токторова (6-0) из Кыргызстана в полулегком весе ONE (70,3 кг), а Рабиндра Дхант (6-0) из Непала встретится с Исмаилом Ханом (6-0) из Пакистана в наилегчайшем весе ONE (61,2 кг). В прошлом дебютном бою Дхант техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у первого якутского бойца в ONE — Торепчи Донгака.

В главном событии тайский нокаутер Отоп и набирающий обороты турецкий боец Сонер Golden Boy Сен столкнутся в поединке за шанс заполучить шестизначный контракт с ONE Championship. 17-летний Отоп в сентябре дебютировал с победы техническим нокаутом над Шинго Шибатой, но в октябре был остановлен Ильясом Мусаевым в своем последнем поединке. Оба бойца уже добивались побед на ONE Friday Fights, но это их шанс сделать шаг вперед и начать движение к верхнему уровню дивизиона.

Любители ударной техники не должны пропустить дебют в ONE чемпиона стадиона Раджадемнерн в трех дивизионах Йодтхонгтхай, который встретится с ливанцем Омаром Эль Халаби в промежуточном весе 130 фунтов.

Трансляция турнира ONE Friday Fights начнется в 15:30 по московскому времени на телеканале «Матч ТВ».