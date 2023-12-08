Ильяс Мусаев идет за шестизначным контрактом с ONE Championship 8 декабря

Бой 22-летнего россиянина Ильяса Мусаева возглавит кард турнира ONE Friday Fights 44, который пройдет на стадионе Люмпини в Бангкоке 8 декабря.

Мусаеву необходимо разобраться с соперником из Таиланда, чтобы начать победную серию и получить шанс на подписание контракта в основной ростер ONE Championship.

Мусаев выступит в поединке по правилам муай-тай в легчайшем весе ONE (65,8 кг). Он тренируется в тайском зале Venum и представляет команду Team Mehdi Zatout. На его счету 10 побед и 3 поражения. Все поражения случились на выступлениях в боях ONE Friday Fights против тайских бойцов.

Соперник Мусаева 21-летний Йод IQ, который представляет зал PK Saenchai и имеет в своем активе 177 побед. Его сильные стороны - отточенные контрудары и сокрушительные кики, которые позволяют ему конкурировать на самом высоком уровне.

Мусаев начал свою карьеру в ONE, нокаутировав во втором раунде Панрита в феврале этого года. Однако за ярким дебютом последовало три поражения подряд единогласным решением судей. В октябре Мусаев нокаутировал на последней секунде первого раунда тайца Отопа, получив шанс отыграться.

Всего в кард ONE FRIDAY FIGHTS 44 вошли девять поединков по муай-тай и три боя по ММА. Трансляция турнира начнется 8 декабря в 15:30 мск на телеканале «Матч ТВ».