Двое россиян одержали победу на турнире ONE Friday Fights 39

В пятницу, 3 ноября, на стадионе Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке (Таиланд) прошел турнир ONE Friday Fights 39.

Взрывной кард подарил зрителям много ярких финишей и захватывающих дух поединков. Состоялись 10 поединков по муай-тай и два - по ММА.

Россиянин Владимир Кузьмин одержал единогласную победу над португальцем Фабио Рейсом в поединке по муай-тай в смежной весовой категории 146 фунтов. В дебютном поединке в ONE россиянин Абдолла Даякаев победил таиландца Детрита решением судей.

Кузьмин уверенно разобрался с Рейсом

Представитель команды «Архангел Михаил» Кузьмин показал быструю работу ногами и широкий арсенал ударной техники. В первом раунде он перехватил Рейса и отбросил прямым правым. В последующих раундах Рейс пытался продвинуться вперед и нанести победный удар, но Кузьмин не дал ему этого сделать. Россиянин смог довести счет своим победам до 19 (при трех поражения).

Даякаев выиграл дебютный поединок в ONE

Даякаев задал тон уже в самом начале поединка, бросив Детрита правым ударом. Во втором раунде Детрит начал оживать, но в третьем Даякаев разобрался с ним. В результате Даякаев одержал победу решением судей. Его общий счет стал 8-1.

Этот турнир стал отличной разминкой перед ONE Fight Night 16: Хаггерти vs. Андраде, который прошел сразу после на легендарном стадионе Люмпини.