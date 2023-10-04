Боец ONE Илья Фрейманов: «Мои риски оправдались»

7 октября в главном бою турнира ONE Fight Night 15 в Бангкоке россиянин Илья Фрейманов (12-2) выйдет против американца Тана Ли (13-3).

7 октября в главном бою турнира ONE Fight Night 15 в Бангкоке россиянин Илья Фрейманов (12-2) выйдет против американца Тана Ли (13-3).

На кону — пояс временного чемпиона в полулегком весе (70,3 кг). Ли — в прошлом чемпион дивизиона и опасный нокаутер, но Фрейманов настроен идти до конца.

Фрейманов не скрывал с момента подписания в ONE в 2022 году, что пояс — это его главная цель. Он переехал в Таиланд, чтобы найти возможность проявить себя на более высоком уровне:

— Я чувствовал, что могу этого достичь, и судьба помогла мне, — приводит слова Фрейманова ONE. — Дома на тот момент было ощущение, что я засиделся. Поэтому я взял всё, что было, и уехал, чтобы раскрыться в спорте полностью. Самое сложное было идти на риски, выйти из зоны комфорта и поехать за своими целями и мечтой. Денег у меня было всего на несколько месяцев, поэтому в сроках я был ограничен.

В ONE российского проспекта привлекли не только гонорары, но и особые правила:

— Мне всегда нравились правила, где есть добивания ногами, коленями в партере, то есть ситуации, приближенные к реальному бою. Здесь есть всё, что нужно для бойца: зрелищные бескомпромиссные поединки, шоу, сильная оппозиция. Я всегда искал вызовы, и в ONE их более чем достаточно.

27-летний Фрейманов имеет титулы чемпиона мира и призовые места по универсальному бою, кикбоксингу, тайскому боксу, савату. Он идёт с серией из пяти досрочных побед, последние две были одержаны под эгидой ONE — над бывшим чемпионом Мартином Нгуеном и одним из фаворитов промоушена Шинечагтагом Золцецегом.

Фрейманов с детства занимался единоборствами, закончил кадетский корпус и получил профессию, но видел свою жизнь только в спорте:

— Я начал заниматься в 7 лет тхэквондо. После поступления в Кубанский казачий кадетский корпус им. атамана Бабича я стал осваивать борьбу в кимоно и ударную технику руками, через несколько месяцев я стал одним из самых молодых чемпионов по универсальному бою, выступал по рукопашному, армейскому, универсальному бою. Дальше уже было принято решение создать свой клуб. Вскоре я понял, что устал от любительских боев и хотел просто выступать уже только по профессионалам. После школы я получил профессию техника-программиста, но я всегда знал, что хочу заниматься спортом профессионально.

Отправляясь в Таиланд, Фрейманов понимал, что это большой риск, но он не жалеет об этом:

— Как и многим другим спортсменам, мне приходилось вкладывать всё что есть в своё развитие. Когда нет финансов, то ты идёшь к результатам очень медленно. Мне пришлось жить мечтой и вкладывать все сбережения в подготовку к боям. Так было до 2022 года, прежде чем я смог себе позволить хороший отдых, хорошее восстановление, тренеров и всё то, что мне было нужно, чтобы сфокусироваться только на своём любимом деле.

Трансляция турнира ONE Fight Night 15: Фрейманов vs Ли начнется 7 октября в 02:55 по московскому времени на телеканале «Матч! Боец».