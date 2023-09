Победы Меньшикова и Набати, новая чемпионка ONE — результаты турниров ONE Championship

Дмитрий Меньшиков празднует победу / Фото: © ONE Championship

Лига ONE Championship провела два турнира подряд — пятничный кард ONE Friday Fights 35 (29 сентября) и номерной ONE Fight Night 15 (30 сентября). Оба россиянина, заявленные на турнирах, одержали победы.