Победы Меньшикова и Набати, новая чемпионка ONE — результаты турниров ONE Championship

Лига ONE Championship провела два турнира подряд — пятничный кард ONE Friday Fights 35 (29 сентября) и номерной ONE Fight Night 15 (30 сентября). Оба россиянина, заявленные на турнирах, одержали победы.

Лига ONE Championship провела два турнира подряд — пятничный кард ONE Friday Fights 35 (29 сентября) и номерной ONE Fight Night 15 (30 сентября). Оба россиянина, заявленные на турнирах, одержали победы.

Чемпион RCC Fair Fight в полулегком весе Кямран Набати дебютировал в пятничном турнире с победы. 28-летний представитель команды «Архангел Михаил» победил опытного тайца Понгсири ПК Саенчая единогласным решением судей в поединке по правилам муай-тай в весе 145,4 фунтов. На протяжении практически всего боя россиянин смотрелся более уверенно: он активно прессинговал соперника с самых первых минут боя, выглядел более агрессивным и скоростным. У Набати был шанс выиграть во втором раунде, когда он попал оппоненту ударом справа, но нокаута не случилось — Понгсири оказался крепким соперником. Теперь Набати имеет в активе 19 побед (муай-тай и кикбоксинг) и по-прежнему остается непобежденным.

В номерном турнире ONE Fight Night 14 на свой второй бой в крупнейшей лиге Азии вышел Дмитрий Меньшиков, который до своего дебюта в ONE в июне этого года не знал поражений. Бой прошел в легком весе по правилам муай-тай. Изначально соперником ударника из Прокопьевска был Синсамут, но ему на замену вышел Рунграви. Тайскому бойцу по прозвищу Legatron не удалось в полной мере продемонстрировать свои навыки: россиянин оказывал сильный прессинг на соперника, а в середине первого раунда начал проводить серию из ударов руками в голову, нашел брешь для жесткого апперкота, добавил еще несколько, и отправил соперника на канвас. Судья остановил бой на отметке 02:41 первого раунда. Теперь в активе 25-летнего Меньшикова 28 побед в кикбоксинге и муай-тай, 20 из них — через нокаут или технический нокаут.

В главном поединке вечера в начале третьего раунда Стемп Фейертекс техническим нокаутом выиграла бой против Хэм Сью Хи из Южной Кореи. Бой прошел по правилам ММА. Изначально соперницы должны были разыграть временный пояс в атомном весе ММА. Однако, чемпионка Анджела Ли приехала на турнир, чтобы объявить о том, что она оставляет большой спорт и освобождает пояс. После трагического ухода из жизни своей сестры Ли решила посвятить свою профессиональную карьеру проблемам ментального здоровья и помощи спортсменам, которые не могут самостоятельно справиться с давлением. Для этого она создала фонд Fightstory. После этой победы Стемп стала первой спортсменкой в ONE, которая удерживает титулы в трех дисциплинах — муай-тай, ММА и кикбоксинг.