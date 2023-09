«Я жду реванша Родтанга и Суперлека больше, чем своего следующего боя», — заявил чемпион ONE Малыхин

После трехраундового поединка между двумя тайскими звёздами муай-тай в главном бою ONE Friday Fights 34 чемпион ONE в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолий Малыхин (13-0) объяснил, почему лиге стоит провести матч-реванш.

Суперлек, чемпион ONE в наилегчайшем весе в кикбоксинге, стал первым бойцом, который отправил Родтанга, чемпиона ONE в наилегчайшем весе в муай-тай, в нокдаун за всё время его карьеры в ONE. Поединок был близким, Родтанг нанёс сопернику серьёзное рассечение на лбу, но тем не менее решение было вынесено в пользу Суперлека.

- Что я хочу сказать про бой Родтанга и Суперлека: это два мастера высочайшей школы тайского бокса, которые всегда отдают себя полностью в ринге, не жалея ни себя, ни соперника, дают шоу, дают нокауты, которые любят зрители, — сказал Малыхин в интервью ONE.

Бой Суперлека и Родтанга был изначально заявлен как главный поединок вечера, но так как Суперлек не смог сделать вес, он потерял право бросить вызов чемпиону в наилегчайшем весе (муай-тай) Родтангу. За перевес в 2,2 кг он лишился бонуса в 50 тыс долларов, и бой был сокращён до трёх раундов.

- Этот бой просто не может проходить три раунда, — считает Малыхин, — это преступление перед спортом. В бою такого уровня должно быть только пять раундов.

После турнира президент ONE Чатри Ситйодтонг заявил, что хотел бы увидеть матч-реванш между этими бойцами в декабрьском турнире ONE 165 в Катаре. Ранее он заявил, что Малыхин, возможно, проведёт бой именно на этом турнире. Российский чемпион внимательно следит за боями Родтанга и Суперлека, но не был в Таиланде во время проведения этого боя. В следующем карде эти мастера нокаутов из разных весовых категорий могут оказаться в одном карде:

- Следующее большое событие ONE — турнир ONE 165 в Катаре. Я даже своего боя так не буду ждать в Катаре, как их боя, — говорит Малыхин. — Не назову это рематчем, это новый матч на пять раундов за пояс. Пускай все делают вес — в таком бою нет права на ошибку, все должны быть профессионалами. Так что ждем пятираундовый бой. Let’s go, Катар!

