Алексей Балыко и Торепчи Донгак — россияне на турнире ONE Friday Fights 33

Боец из России Алексей Балыко дебютирует в ONE Championship в главном бою турнира ONE Friday Fights 33, который пройдет в пятницу 15 сентября этого года на арене Люмпини в Бангкоке.

Боец из России Алексей Балыко дебютирует в ONE Championship в главном бою турнира ONE Friday Fights 33, который пройдет в пятницу 15 сентября этого года на арене Люмпини в Бангкоке.

Балыко тренируется на Пхукете, в лагере «Тайгер Муай Тай и ММА», который ежегодно проводит среди спортсменов со всего мира жесткий отбор. Бой пройдет по правилам муай-тай в смежном весе 150 фунтов. Балыко — 30 лет, его рекорд в муай-тай и кикбоксинге 20-9-1.

Соперник Балыко — 21-летний таец Йод PK Саенчай, который провел под эгидой ONE два боя. В первом поединке он выиграл судейским решением, а во втором — нокаутом. Его профессиональный рекорд 177-35-15.

Второй боец из России в карде ONE Friday Fights 33 — тувинец Торепчи Донгак. 23-летний Донгак — обладатель титулов чемпиона России и чемпиона мира по кикбоксингу, мастер спорта международного класса. В марте этого года Торепчи Донгак стал первым представителем Тувы, который попал в лигу ONE.

Первый бой он проиграл судейским решением, но в июне спортсмен смог реабилитироваться — досрочно выиграл техническим нокаутом у чемпиона России по панкратиону Ивана Орешкина и заработал бонус за яркое выступление. За последние полгода это будет уже третье выступление Донгака в лиге ONE. Соперник россиянина — 24-летний боец из Непала Рабиндра Дант, для которого это будет дебютный бой в ONE.

Бой пройдет по правилам ММА в наилегчайшей категории ONE (61,2 кг). Для Донгака это будет всего второй бой по правилам ММА, а у соперника в активе уже пять побед при отсутствии поражений.

Трансляция турнира ONE Friday Fights 33 начнется в пятницу в 15:30 по московскому времени на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.