Наталья Дьячкова одержала третью победу подряд в ONE Championship

Наталья Карельская рысь Дьячкова победила Ханну Брейди из Великобритании на турнире ONE Friday Fights 32 в Бангкоке.

Поединок в соломенном весе ONE продлился всю дистанцию из трёх раундов и завершился победой Дьячковой единогласным решением судей. В конце второго раунда британка загнала Дьячкову в угол и ярко работала сериями, но 28-летняя россиянка достойно выстояла атаку соперницы. В итоге она уверенно забрала первый и третий раунды, продолжив победное восхождение в лиге.

Предыдущий бой Наталья провела в июне этого года. Она нокаутеровала Лену Нокер в первом раунде. Ранее в апреле в дебютном бою в ONE она выиграла опять же нокаутом — Дьячковой понадобилось менее двух минут, чтобы выиграть у тайки Докмайпы Фэйертекс, но в этот раз соперница оказалась сильнее и сопротивлялась все три раунда. Теперь на счету россиянки 29 побед и всего четыре поражения в кикбоксинге и муай-тай.

Во втором поединке турнира боец команды «Рать» Иван Подругин гильотиной выиграл у американского бойца из «Тайгер муай-тай и ММА» на отметке 1:53 во втором раунде. 22-летний россиянин остаётся непобеждённым с пятью победами в профессиональном рекорде.

Это был первый бой Подругина под эгидой ONE Championship. Предыдущий бой Иван Подругин, чьей базой является панкратион, провёл в марте 2023 года на турнире RCC Intro 25, где он выиграл сабмишном в первом раунде у Чингиза Минязева.