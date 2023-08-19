Новая победа Эльбруса Османова и другие хайлайты ONE Friday Fights 29

18 августа на стадионе Люмпини прошел очередной пятничный турнир ONE Friday Fights лига ONE Championship, в котором было заявлено 12 поединков по правилам муай тай, кикбоксинга и ММА.

18 августа на стадионе Люмпини прошел очередной пятничный турнир ONE Friday Fights лига ONE Championship, в котором было заявлено 12 поединков по правилам муай тай, кикбоксинга и ММА.

По традиции в турнирах серии ONE Friday Fights наравне с крупными международными именами приняли участие талантливые проспекты, которые бьются за шанс подписать контракт с ONE Championship на сумму $100 000. Россию в этот раз представляли Магомедмурад Хасаев, Чаян Ооржак, Андрей Челбаев и Эльбрус Османов.

ЧЕЛБАЕВ против ООРЖАКА

Кард открыл бой в наилегчайшем весе ONE (61,2 кг) по правилам ММА между мастером спорта по кикбоксингу Чаяном Ооржаком и мастером спорта по боксу Андреем Челбаевым. Ооржак сейчас представляет и Россию, и Монголию.

Соперники сразу взяли высокий темп и показали агрессивный стиль ведения боя. Базовые ударники они, как и ожидалось, показали хорошую и скоростную работу на руках. При этом Ооржак несколько раз удачно завершал комбинации хайкиком в голову соперника. Он успешно контролировал ринг и держал соперника на дистанции, и несколько раз останавливал Челбаева встречным ударом коленом.

Во втором раунде Челбаев стал активнее передвигаться в ринге, работать комбинациями, но Ооржак агрессивно отвечал еще большим количеством ударов и киков, работал локтями и коленями, атаковал соперника кикоми и удароми с разворота. Рефери принял решение не продолжать бой после второго раунда — возможно, у Челбаева было травмировано ребро. Победу техническим нокаутом присудили Чаяну Ооржаку. Теперь на счету Ооржака 7 побед и два поражения.

ТАНИ против ХАСАЕВА

Ветеран ONE Агилан Тани на кануне своего 28-го дня рождения сделал себе отличный подарок победой над ранее небитым российским бойцом Магомедмурадом Хасаевым. После короткого размена, бой быстро переместился на канвас. Хасаев не смог закрепиться в маунте и провести добивание. Затем из стойки Тани стал охотиться за тейкдауном, но Хасаев несколько раз останавливал эти попытки ударом коленом. Тани, который обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, был очень близок к тому, чтобы провести удушающий в конце первого раунда, но это удалось сделать только во втором. На отметке 3:14 второго раунда спортсмен из Малайзии выиграл удушающим приемом сзади, а Хасаев потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Бой прошел по правилам ММА в полусреднем весе ONE (83,9 кг).

ОСМАНОВ против КАРРУМИ

Двукратный чемпион России и чемпион мира по кикбоксингу Эльбрус «Дагестанский Самурай» Османов остался непобежденным, выиграв у Вайла Карруми, который представляет Марокко и Нидерланды, в поединке по правилам кикбоксинга в легчайшем весе ONE (65,8 кг). Бой прошел всю дистанцию.

В первом раунде Османов контролировал темп поединка, двигался быстрее соперника и сразу показал хороший арсенал киков и ударов коленями. К середине второго раунда урон, нанесенный Османовым по корпусу и ногам противника был очень заметен. В третьем раунде стало понятно, что несмотря на хорошую технику, Карруми не может найти дистанцию и ритм, чтобы совладать с Османовым. Карруми пытался сократить дистанцию, но россиянин встречал его лоу-киками, ударами по корпусу и отбрасывал пуш-киками. По итогам поединка судьи единогласно присудили победу россиянину. Этой победой Османов довел свое общее количество побед до девяти и на шаг приблизился к долгосрочному контракту с ONE Championship.

Следующий турнир серии ONE Friday Fights пройдет 25 августа. От России на нем выступит Гаджимурад Амиржанов (3-0), который будет представлять зал Анатолия Малыхина «Добрыня».

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