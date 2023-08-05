Победа Лукашевича и поражение Мусаева: результаты ONE Friday FIghts 27

Два бойца из России приняли участие в еженедельной серии турниров ONE Championship на стадионе Люмпини. Ильяс Мусаев проиграл Феррари Фейртексу, а Роман Лукашевич в жесткой трехраундовой борьбе сумел вырвать победу.

Илья Мусаев против Феррари Фейертекса (муай-тай, легчайший вес)

Оба соперинка выходили в ринг после поражений и нуждались в победе. После захватывающего трехраундового поединка тайский боец одержал победу единогласным решением.Мусаев контролировал большую часть первого раунда, благодаря своим опасным ударам с рук. Во втором и третьем раундах Феррари, используя локти в клинче и эффективные удары ногами, добился положительного решения судей после финального гонга. Благодаря этой победе спортсмен из Fairtex довел свой рекорд до впечатляющего результата 133-32.

Роман Лукашевич против Лоуренса Филлипса (ММА, тяжелый вес)

Роману Лукашевичу пришлось тяжело поработать, чтобы вырвать победу на последней минуте над Лоуренсом Филлипсом в дебютном бою в ONE.На протяжении всех трех раундов Лукашевич неустанно атаковал ноги своего американского противника и с каждой попыткой приближался к успеху. Но Филлипс не отдавал свою территорию, постоянно отвечая шквалом ударов. Лукашевич держался и в третьем раунде, проведя тейкдаун, поймал соперника на рычаг колена на последней минуте боя. Лукашевич довел свой рекорд до 7-0 и остался непобежденным в своей профессиоанльной карьере.

Главный бой турнира: Харрисон против Тапаокью (муай-тай, легчайший вес)

В главном бою вечера австралиец Тайсон Харрисон подтвердил репутацию нового Джона Уэйна Парра, легенды муай-тай. «Джон Уэйн Ной» вышел на бой в прямом смысле «заряженным» — в ковбойской шляпе и с ружьем наперевес. Уже в начале поединка он левым хуком отправил Тапаокью на кнавас. После того, как рефери отсчитал до восьми, тайский боец смог подняться, но отвечал он сопернику уже на шатающихся ногах. Харрисон не упустил возможности капитализировать на раннем успехе и быстро провел комбинацию из правого апперкота и левого хука, которая снова повалила Тапаокью. Тайсон Харрисон одержал победу нокаутом на отметке 02:20 первого раунда. Эта вторая подряд победа в ONE закрепила статус Харрисону как одного из лидеров легчайшего дивизиона ONE в муай-тай.