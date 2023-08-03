Чемпион ONE Чингиз Аллазов о первой защите титула: «Я дерусь, используя свой интеллект»

Главной интригой турнира ONE FIght Night 13 5 августа станет первая защита титула чемпиона мира по кикбоксингу в полулегком весе Чингиза Аллазова.

Со своим соперником Маратом Григоряном он встречался дважды в 2013 году:

— Мне нравится этот бой. Я давно ждал этого дня. Мы дрались 10 лет назад. Первый бой был признан несостоявшимся, а второй бой я проиграл, — приводит слова Аллазова ONE.

За десять последних лет в профессиональном спорте оба соперника достигли значительных высот: оба находятся в топе рейтинга pound-for-pound кикбоксеров мира, Григорян — трехкратный чемпион мира, а Аллазов — чемпион ONE в полулегком весе.

— С того времени мы с Маратом продвинулись в спорте. Мы выигрывали многие турниры и соревнования. Я стал номером один в ONE Championship, лучшим бойцом в своей категории. Я считаю, что моя весовая категория имеет лучший состав в мире.

Аллазов на своем пути к титулу победил сильнейших тайских ударников — Супербона и Ситтичая, и идет с победной серией в последних трех боях. Он с уважением относится к сопернику, но считает себя спортсменом с более высоким бойцовским IQ:

— Для меня Марат недостаточно техничен. Он такой же, как и Супербон. Он сильный боец, ему нравится идти вперед, он агрессивный боец, но у него нет хорошей техники. Его настоящая сила — в закрытии дистанции. Он любит боксировать, но сейчас я люблю боксировать еще больше. Ему нравятся кики, и мне сейчас тоже больше нравятся кики. У него есть скорость и мощь, но я дерусь, используя свой интеллект.

Прямая трансляция турнира ONE FIght Night 13 Аллазов vs Григорян начнется 5 августа в 02:55 по московскому времени. Бои в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.