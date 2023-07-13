Чемпион ONE Малыхин об Амире Алиакбари: «Я вновь укажу ему на его место»

Чемпион ONE в тяжелом и полутяжелом весе Анатолий Малыхин (13-0) будет следить за боем Амира Алиакбари (12-3) против Дастина Джойнсона (7-1) на турнире ONE Fight Night 12 в Бангкоке 14 июля.

Чемпион ONE в тяжелом и полутяжелом весе Анатолий Малыхин (13-0) будет следить за боем Амира Алиакбари (12-3) против Дастина Джойнсона (7-1) на турнире ONE Fight Night 12 в Бангкоке 14 июля.

Интерес Малыхина оправдан: 35-летний Алиакбари потенциально может стать будущим соперником российского тяжеловеса.

— Я считаю, что Аликабари просто дают проходных соперников. Джастин — средний боец, возрастной. Он не показал никаких серьезных результатов, проиграл Кириллу Грищенко, — прокомментировал Малыхин предстоящий бой для ONE.

Именно пройдя Грищенко в феврале 2022 года, Малыхин завоевал временный пояс чемпиона в тяжелом весе.

Малыхин едет на турнир с Пхукета, где он владеет залом «Добрыня», чтобы провести встречу с фанатами перед турниром и просекундировать 30-летнего бойца Тагира Халилова. Бой Халилова против Суперлека по правилам муай-тай в наилегчайшем весе возглавит кард ONE Fight Night 12.

Малыхин, который сейчас пытается спуститься в вес 93 кг, чтобы попробовать завоевать пояс и в среднем дивизиона ONE, уже нокаутировал Алиакбари в сентябре 2021 года. Однако с тех пор в активе иранца прибавились победы над Брендоном Вера и Мауро Черилли. Малыхин, который не отрицает высокого уровня борцовских качеств потенциального соперника, не считает его опасным оппонентом:

— Алиакбари думает сейчас, что он выигрывает, что он нашёл свою игру. Но когда он встретится со мной, я вновь укажу ему на его место. Я покажу, что он может на самом деле, а не в своих фантазиях.

Алиакбари не выступал с декабря 2022 года. Бой в Бангкоке покажет, может ли иранский тяжеловес стать претендентом на титул в бою с действующим чемпионом тяжелого дивизиона Малыхиным.

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