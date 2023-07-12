Шамиль Гасанов: «Я выйду на ринг с холодной головой»

На турнире ONE Fight Night 12 в Бангкоке бывший чемпион ProFC Шамиль Гасанов (13-0) встретится с чемпионом ADCC Гарри Тононом (7-1). Бой пройдет 14 июля в полулегком весе ONE (70,3 кг).

На турнире ONE Fight Night 12 в Бангкоке бывший чемпион ProFC Шамиль Гасанов (13-0) встретится с чемпионом ADCC Гарри Тононом (7-1). Бой пройдет 14 июля в полулегком весе ONE (70,3 кг).

Дебют в ONE Гасанов провел в октябре 2022 года, победив Ким Джай Вунга (13-8) сабмишеном в первом раунде. Россиянин по-прежнему остается непобежденным, одержав за карьеру 13 побед, 11 из них — досрочно. Представитель дагестанской борцовской школы, Гасанов большинство своих побед (78%) ожидаемо одержал через сабмишен.

Титулованный грепплер Гарри Тонон представляет команду Рензо Грейси и имеет рекорд 71-28 в bjj. В ММА он идет с семью победами и одним поражением, одержав 7 побед досрочно. Тонон провел в ONE восемь боев по ММА, предпоследний бой Тану Ли он проиграл (13-3). Он реабилитировался победой удушающим приемом над Джонатаном Мартинесом (7-3), который раньше выступал в WSOF и Bellator.

Гасанов высоко оценивает бойцовский арсенал соперника:

— Он проигрывал чемпиону, поэтому его не стоит списывать из-за этого поражения. Я и он — грепплеры, а мы до последней секунды боя опасны в бою, пока нас не вырубят. Мы всегда ищем выход на болевой прием, поэтому нельзя терять концентрацию в бою ни на секунду — приводит слова Гасанова ONE.

После победы над вторым номером дивизиона Тононом Гасанов, который стоит на пятом месте рейтинга, может в скором времени получить право на бой за титул чемпиона. Гасанов понимает всю важность предстоящего боя, но не ощущает дополнительного давления:

— Я просто настроюсь на бой как на обычный спарринг и выйду на ринг с холодной головой. Просто буду делать свою работу, но болельщикам посоветую не смотреть по сторонам, а то пропустят самое интересное, — сказал Гасанов.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.