Малыхин уверен в победе и хочет стать тройным чемпионом ONE

Российский боец ММА Анатолий Малыхин (12-0) сделал вес и успешно прошел тест на гидрацию (содержание воды в организме) перед боем за объединение поясов в тяжелом весе ONE Championship.

Российский боец ММА Анатолий Малыхин (12-0) сделал вес и успешно прошел тест на гидрацию (содержание воды в организме) перед боем за объединение поясов в тяжелом весе ONE Championship.

Бой с канадским спортсменом индийского происхождения Арджаном Бхулларом (11-1) состоится уже 23 июня в рамках турнира ONE Friday Fights 22.

— Арджан — это комедия, а не человек. Долгое время прятался от боя, не дрался два года, говорит, что он выбивал там какие-то условия, — сказал Малыхин, который в отсутствие Бхуллара уже подрался за временный пояс тяжелого дивизиона с Кириллом Грищенко в феврале 2022 году.

После этого бой с Бхулларом несколько раз переносился. Голодный до побед Малыхин спустился в полутяжелый вес в декабре 2022 года, чтобы бросить вызов Рейниру Де Риддеру. На турнире ONE Fight Night 5 представитель команды «Рать» ярко выиграл техническим нокаутом в конце первого раунда, нанеся Де Риддеру первое в его профессиональной карьере поражение, и стал действующим чемпионом ONE в полутяжелом весе.

Арджан Бхуллар имеет рекорд 11-1. Он не выступал по ММА с апреля 2021 года, и в его отсутствие был введен пояс временного чемпиона. По разным причинам его бой с Малыхиным переносился несколько раз.

В своей победе в предстоящем турнире, который пройдет на арене Люмпини в Бангкоке, Малыхин уверен:

— Я стану двукратным чемпионом, потому что я не вижу преград. Плюс, Арджан уже два года не дрался, и я не знаю, почему его не лишили пояса и не провели более достойный бой за этот великий пояс тяжелого веса. Так что я хочу потом стать тройным чемпионом. Triple C, Let’s Go! — приводит слова Малыхина ONE.

Прямая трансляция турнира ONE Friday Fights 22 пройдет на телеканале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Она начнется в 15:30 по московскому времени.