Чемпион ONE Малыхин хочет помочь Фьюри с борьбой

Король полутяжелого веса ONE Championship российский боец ММА Анатолий Малыхин (12-0) завершает в Таиланде последний этап подготовки перед боем за объединение поясов в тяжелом весе, который состоится в Бангкоке 23 июня. Он обратился к британскому боксеру Тайсону Фьюри, который тоже находится в Таиланде.

Он заявил, что хотел бы поспарринговать с Фьюри по боксу, пока тот находится в стране:

— Я бы очень хотел провести спарринг с Тайсоном. Может быть, и на четыре балла его запустить, научить его немного бороться.

В случае спарринга с Фьюри россиянин уверен, что обошлось бы без травм:

— Спарринг — это шлем, большие перчатки и хорошая защита. И вообще, прикоснуться к такой легенде, как Тайсон, — это перед боем с Арджаном наполнило бы меня силой. Думаю, что мы не работали бы в полную силу, так что опасности бы для меня не было бы. Хотя у него там килограмм 130 веса — нужно было бы серьезно шевелиться, чтобы он не попал, — приводит слова Малыхина ONE.

Уже в течение нескольких недель ходят слухи о возможных поединках Фьюри с чемпионом UFC Джоном Джонсоном и с бывшим чемпионом Фрэнсисом Нганну, который недавно подписал контракт с PFL. Согласно договору, Нганну может выступать за пределами промоушена по правилам бокса. Он и сам заявил, что хотел бы сначала попробовать себя в боксе, а потом вернуться в ММА. Джонс обратился к президенту UFC с просьбой сделать исключение для боя с Фьюри и дать ему возможность подраться за пределами промоушена. Но такая договоренность достигнута не была. Тем временем Дэйна Уайт заявил, что готов провести бой Джона Джонса и Тайсона Фьюри, если боксер захочет выступить по правилам ММА.

Хоть Фьюри и высказался, что не заинтересован в боях по ММА, но он стал тренироваться и с Даренном Тиллом, и с Нейтом Диасом, а на Пхукете посетил зал Bangtao MMA, где бывают Малыхин, Фрейманов, Физиев и многие другие бойцы из топовых промоушенов.

Малыхин уверен, что мог бы показать Тайсону отличную защиту от тейкдаунов:

— Моя борьба, безусловно, помогла бы. Если Тайсон Фьюри захочет попробовать себя в ММА, ему нужна защита от тейкдаунов. Как мы знаем, еще ни один боец не смог перевести меня на настил — что-то я в этом понимаю. Думаю, смог ему в этом ему помочь, как и он мне в боксе. Шуметь можно сколько угодно, но то, что он боксер номер один во всем мире, это безусловный факт! Он настоящий спортсмен, настоящий боец, крутой парень.

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